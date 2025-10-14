Battlefield 6: Intensive Infanterie-Gefechte auf Empire State

Schnelle und intensive Infanterie-Gefechte im neuen Gameplay-Video zu Battlefield 6 auf der Xbox Series X.

Der Team-Deathmatch-Modus in Battlefield 6 bietet klassisches, schnelles und intensives Infanterie-Gameplay, ganz ohne Fahrzeuge oder komplexe Missionsziele. Hier zählt nur eines: Eliminierung!

In diesem Modus tretet ihr in zwei Teams gegeneinander an und kämpft darum, wer zuerst eine festgelegte Anzahl an Abschüssen erreicht. Taktisches Vorgehen, schnelle Reaktionen und das geschickte Nutzen von Deckung entscheiden über Sieg oder Niederlage.

Da die Karten kompakter sind als in den großangelegten Modi wie Eroberung oder Eskalation, entstehen unmittelbare Gefechte mit hohem Tempo und konstanter Action.

Team-Deathmatch eignet sich perfekt, wenn ihr euch auf das Wesentliche konzentrieren wollt: Präzises Zielen, aggressives Spiel und flüssige Teamkoordination.

In Battlefield 6 profitiert der Modus zudem von den überarbeiteten Waffenanimationen, realistischerem Sounddesign und dynamischen Umgebungen, die jedes Duell noch intensiver wirken lassen.

Kurz gesagt: Team-Deathmatch ist der Modus für alle, die sofort ins Gefecht stürzen wollen, ohne Ablenkung, ohne Wartezeit, dafür mit purem Battlefield-Feeling.

