Battlefield 6: Kein Raytracing auf PC, auch in Zukunft nicht

Weder zum Launch noch in Zukunft wird Battlefield 6 Raytracing-Funktionen auf dem PC erhalten.

Es sind noch weniger als sechs Wochen, ehe Electronic Arts Battlefield 6 für Konsolen und PC auf den Markt bringt.

In einem Interview zum Shooter machte Christian Buhl, Technical Director bei Ripple Effect, Aussagen zum Thema Raytracing. Er sagte offen, dass es zum Launch und auch darüber hinaus kein Raytracing geben wird.

Gegenüber comicbook.com sagte er: „Nein, wir werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels kein Raytracing anbieten und haben auch in naher Zukunft keine Pläne dafür.“

Um Battlefield 6 für so viele Nutzer zu optimieren, habe man sich schon früh entschieden auf Raytracing zu verzichten.

„Das lag daran, dass wir uns auf die Leistung konzentrieren wollten. Wir wollten sicherstellen, dass all unsere Bemühungen darauf ausgerichtet waren, das Spiel für die Standardeinstellungen und die Standardnutzer so [optimiert] wie möglich zu gestalten. Deshalb haben wir relativ früh die Entscheidung getroffen, dass wir kein Raytracing verwenden würden, und zwar vor allem, damit wir uns darauf konzentrieren konnten, die Leistung für alle anderen zu optimieren.“

Battlefield 6 wird am 10. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.