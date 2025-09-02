Battlefield 6: Kein Raytracing auf PC, auch in Zukunft nicht

Es sind noch weniger als sechs Wochen, ehe Electronic Arts Battlefield 6 für Konsolen und PC auf den Markt bringt.
In einem Interview zum Shooter machte Christian Buhl, Technical Director bei Ripple Effect, Aussagen zum Thema Raytracing. Er sagte offen, dass es zum Launch und auch darüber hinaus kein Raytracing geben wird.
Gegenüber comicbook.com sagte er: „Nein, wir werden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung des Spiels kein Raytracing anbieten und haben auch in naher Zukunft keine Pläne dafür.“
Um Battlefield 6 für so viele Nutzer zu optimieren, habe man sich schon früh entschieden auf Raytracing zu verzichten.
„Das lag daran, dass wir uns auf die Leistung konzentrieren wollten. Wir wollten sicherstellen, dass all unsere Bemühungen darauf ausgerichtet waren, das Spiel für die Standardeinstellungen und die Standardnutzer so [optimiert] wie möglich zu gestalten. Deshalb haben wir relativ früh die Entscheidung getroffen, dass wir kein Raytracing verwenden würden, und zwar vor allem, damit wir uns darauf konzentrieren konnten, die Leistung für alle anderen zu optimieren.“
Battlefield 6 wird am 10. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlicht.
22 Kommentare AddedMitdiskutieren
Schade, aber logisch. Raytracing würde die Schatten und Bäume auf das nächste Level hieven, kostet aber sehr viel Leistung. Raytracing wird in Zukunft bedeutender und evtl durch fortschreitende Technologien einfacher und schneller sein zu implementieren und evtl. Ressourcen schonender. Reflektionen auf Glas und Scheiben oder Pfützen, sind schon extrem geil.
Ein Effekt der (noch) Ressourcen ohne Ende frisst und im eifer des Gefechts sowieso nicht wahrgenommen wird. Gute cube maps oder vernünftig implementiertes SSR reichen da vollkommen. Sinnige Entscheidung.
Du weißt schon, dass RT nicht nur Spiegelungen bedeutet?
Für den Multiplayer reicht die vorhandene Grafik ohne rt völlig aus
Schade das meine 5080 im Ultimate Abo dann nicht auf ihre Kosten kommt 😁 Spaß beiseite solange das Spiel bei GeForce now erscheint ist mir der Rest egal 😜
im MP brauche ich das jetzt nicht so weil es auch viel Leistung frisst, Solange es dlaa und dlss hat, reicht das
RT kam irgendwie gefühlt 10 Jahre zu früh.
Unnötige Verschwendung von Ressourcen!
Gute Entscheidung,
Das Spiel lief in der Beta super und war sehr optimiert auch am PC. Da nehme ich die viel besseren Bildraten liebend gern.
Auch toll ist das das Spiel auf Konsole damit sicherlich immer bei 60 FPS bleibt was meiner Meinung nach bei einem Shooter auch so sein muss. Im Multiplayer wäre das sonst ein enormer Nachteil.
Wieso ist heir alles voller RT-Hasser?
Kann ich verstehen. Wozu ein Feature implementieren, das die meisten deaktivieren werden, weil es zu sehr an der Performance nagt?
Weil man es in Zukunft dann in schöner spielen könnte?