Battlefield 6: Kostenlose Spielwoche gestartet

Seit 13:00 Uhr ist heute die Free Trial Week für Battlefield 6 im Gange. Auf Xbox, PlayStation und PC können Shooter-Fans noch bis zum 2. Dezember den neusten Teil der Reihe ausprobieren.
In der kostenlosen Spielwoche stehen mit Eastwood, Belagerung von Kario und Blackwell-Ölfelder drei Karten zur Auswahl, die in den Modi Eroberung, Team Deathmatch, Durchbruch und Sabotage erlebt werden können.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mir reicht die Kampagne im Game Pass nächstes Jahr mal.😅
Der Test kann über BF Redsec gestartet werden. Ich hoffe komm noch in den flow
Danke für die Info, werde mal reinschauen.
Ich werde es definitiv testen, danke.
Die Kampagne ist da wahrscheinlich nicht dabei, oder?
Für Multiplayer bin ich leider nicht zu gebrauchen und meine Kameraden wären nur enttäuscht 😀
Wollt es einfach mal auf den PC testen wie es da aussieht … hab es über den EA Luncher geladen! Funktionier nicht, sagt mir das mein Account gesperrt ist! Aber auf Xbox läuft es!
Jetzt versuch ich es mal mit Steam, da soll es gehen!
Die EA App soll zu Release ja schon Probleme gemacht haben.
Geht mir auch so, über die EA APP ist mein Konto eingeschränkt, über der Xbox oder Steam (alles der gleiche Account bzw verlinkt) funktioniert es, bin schon seit Tagen mit dem EA Support dabei, die sagen es wäre ein allgemeines Problem und sind an nem Fix dabei…naja mal schauen ^^
Für welche die das Spiel nicht gekauft haben tolle Sache
Keine Kampagne? Dann teste ich es erst im Pass 😸