Battlefield 6: Kostenlose Spielwoche gestartet

9 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Wer noch nicht auf dem Schlachtfeld war, kann die explosive Acton von Battlefield 6 jetzt in einer kostenlosen Spielwoche erleben.

Seit 13:00 Uhr ist heute die Free Trial Week für Battlefield 6 im Gange. Auf Xbox, PlayStation und PC können Shooter-Fans noch bis zum 2. Dezember den neusten Teil der Reihe ausprobieren.

In der kostenlosen Spielwoche stehen mit Eastwood, Belagerung von Kario und Blackwell-Ölfelder drei Karten zur Auswahl, die in den Modi Eroberung, Team Deathmatch, Durchbruch und Sabotage erlebt werden können.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

9 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Economic 87325 XP Untouchable Star 3 | 25.11.2025 - 14:17 Uhr

    Der Test kann über BF Redsec gestartet werden. Ich hoffe komm noch in den flow

    0
  5. Rott 61000 XP Stomper | 25.11.2025 - 14:42 Uhr

    Die Kampagne ist da wahrscheinlich nicht dabei, oder?
    Für Multiplayer bin ich leider nicht zu gebrauchen und meine Kameraden wären nur enttäuscht 😀

    0
  6. XBoXXeR89 72340 XP Tastenakrobat Level 1 | 25.11.2025 - 14:59 Uhr

    Wollt es einfach mal auf den PC testen wie es da aussieht … hab es über den EA Luncher geladen! Funktionier nicht, sagt mir das mein Account gesperrt ist! Aber auf Xbox läuft es!
    Jetzt versuch ich es mal mit Steam, da soll es gehen!

    Die EA App soll zu Release ja schon Probleme gemacht haben.

    0
    • LaktoseLarry 5640 XP Beginner Level 3 | 25.11.2025 - 15:22 Uhr
      Antwort auf XBoXXeR89

      Geht mir auch so, über die EA APP ist mein Konto eingeschränkt, über der Xbox oder Steam (alles der gleiche Account bzw verlinkt) funktioniert es, bin schon seit Tagen mit dem EA Support dabei, die sagen es wäre ein allgemeines Problem und sind an nem Fix dabei…naja mal schauen ^^

      0
  7. Ralle89 33620 XP Bobby Car Geisterfahrer | 25.11.2025 - 15:35 Uhr

    Für welche die das Spiel nicht gekauft haben tolle Sache

    0

Hinterlasse eine Antwort