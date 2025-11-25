Battlefield 6: Kostenlose Spielwoche gestartet

Wer noch nicht auf dem Schlachtfeld war, kann die explosive Acton von Battlefield 6 jetzt in einer kostenlosen Spielwoche erleben.

Seit 13:00 Uhr ist heute die Free Trial Week für Battlefield 6 im Gange. Auf Xbox, PlayStation und PC können Shooter-Fans noch bis zum 2. Dezember den neusten Teil der Reihe ausprobieren.

In der kostenlosen Spielwoche stehen mit Eastwood, Belagerung von Kario und Blackwell-Ölfelder drei Karten zur Auswahl, die in den Modi Eroberung, Team Deathmatch, Durchbruch und Sabotage erlebt werden können.