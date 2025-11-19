Battlefield 6: Kostenlose Woche im Multiplayer angekündigt

Eine ganze Woche lang können Spieler im Multiplayer von Battlefield 6 auf die Schlachtfelder ziehen.

In einer kostenlosen Spielwoche können interessierte Gamer nächste Woche das aktuelle Battlefield 6 ausprobieren.

In der Free Trial werden zwischen dem 25. November 2. Dezember fünf Spielmodi und drei Karten im Multiplayer angeboten, wie Electronic Arts mitteilt.

Einzelheiten zur Testphase für alle Spieler will man in der nächsten Woche preisgeben.

In der Ankündigung nennt man schon Spielmodi wie Eroberung, Durchbruch, Team Deathmatch und das neue Sabotage sowie die Karten Kario, Eastwood und Blackwell Ölfelder.