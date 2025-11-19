Battlefield 6: Kostenlose Woche im Multiplayer angekündigt

In einer kostenlosen Spielwoche können interessierte Gamer nächste Woche das aktuelle Battlefield 6 ausprobieren.
In der Free Trial werden zwischen dem 25. November 2. Dezember fünf Spielmodi und drei Karten im Multiplayer angeboten, wie Electronic Arts mitteilt.
Einzelheiten zur Testphase für alle Spieler will man in der nächsten Woche preisgeben.
In der Ankündigung nennt man schon Spielmodi wie Eroberung, Durchbruch, Team Deathmatch und das neue Sabotage sowie die Karten Kario, Eastwood und Blackwell Ölfelder.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die letzten COD zocker noch anlocken 😬
Jetzt bitte noch für Arc Raiders eine Probewoche einrichten, danke 🙂
Ich hol dann mal die Begründungen raus.
Die haben Angst vor…
Damit locken die auch keinen mehr…
Spielt eher nur weils kostenlos ist….
Wen interessiert dieses Rotz game schon…
Hilt auch nicht mehr gegen…
…
Öhm, wir waren hier doch bei Argumenten gegen kostenlose Spieltage bei CoD, oder?
Sehr gut, dann kann ich mal kurz reinschauen wie der aktuelle Stand des Spiels ist.
Na das wird hoffentlich meine beiden Kumpel vom MP begeistern, die aktuell nur bei RedSec dabei sind😅
Ich werde es ausprobieren 👍
Hat es etwas mit den sinkenden Spielerzahlen auf Steam zu tun?
sehr gut schau auch mal rein obs für mich besser passt auch mit der neuen Map evtl. Kairo ist ja dabei hoffe ist besser geworden und es kommt bald ein guter Sale
Na hoffentlich halten die server das aus.
Ich werds auch mal „ausprobieren“.