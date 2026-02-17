Battlefield 6: Künftige Seasons sollen pünktlich starten verspricht DICE

Zum Start von Season 2 rückt die Frage nach der Zuverlässigkeit des Live‑Plans von Battlefield 6 erneut in den Vordergrund. Nachdem die erste Season direkt zum Launch erschien, sorgte die rund einmonatige Verzögerung der zweiten Season für Unsicherheit darüber, ob sich dieses Muster wiederholen könnte.
Im Gespräch mit Producer Phil Girette gibt DICE Entwarnung, denn man arbeite genau daran, solche Verschiebungen künftig zu vermeiden.
Girette beschreibt, dass der Launch von Battlefield 6 zwar deutlich reibungsloser verlief als frühere Veröffentlichungen, aber dennoch enorme Ressourcen gebunden habe. Die Inhalte für Season 2 seien bereits geplant gewesen, doch das Team habe ihnen bewusst mehr Entwicklungszeit eingeräumt, um den Qualitätsanspruch zu erfüllen und die Erwartungen der Spieler zu treffen.
Er verweist darauf, dass die Planung einer Season weit über die reine Spielentwicklung hinausgeht. Marketing‑Abläufe, interne Abstimmungen und die Koordination zukünftiger Seasons spielen eine entscheidende Rolle. Laut Girette wurden in mehreren Bereichen Maßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass kommende Seasons exakt zum vorgesehenen Zeitpunkt starten.
Mit dem heutigen Launch von Season 2 setzt Battlefield 6 seinen Live‑Service‑Fahrplan fort, während DICE daran arbeitet, die Abläufe für die nächsten Updates zu stabilisieren.
Ist doch jut, mal gucken wie es dann kommt.
Bin gespannt, wie es 2026 für BF6 laufen wird. Mein persönliches Gefühl ist, dass sie immer mehr Spieler verlieren werden. Glaube spätestens zum zweiten Quartal ist das Spiel auch nicht mehr in den Top 20 der meistgespielten Xbox Spiele.
Die Befürchtung habe ich auch. Sie müssen Content liefern in Form von massig Maps sonst ist die Sache schnell erledigt.
Glaube auch das der tot von Zampella Battlefield nicht gut tun wird
Die Seasons müssen nichtmal pünktlich sein, der Inhalt muss stimmen.
Kann doch nicht sein das noch weniger geliefert wird als bei BFV oder dem letzten BF. Und dann wieder zu kleine Maps, die Fahrzeuge obsolet machen, was nützen einen Motorräder oder Quads wenn man auch zu Fuß jeden Punkt bequem erreicht. Dann wird die zweite Map auch wieder Close Quarter. So schön und gut sie das Gameplay hinbekommen haben aber die bisherige Unterstützung um die Leute bei Laune zu halten ist echt schlechter als bei den letzten beiden Teilen und das war schon unterirdisch.
Es wäre ja kein Problem wenn sie wenigstens ein paar alte Classic Maps reinpacken würden aber wenn ich gerade so die neue Map sehe werden hier wahrscheinlich alte Maps recycelt und das in schlechter, die Neue hat ziemlich viel von Monte Grappa, Bergseite, Tunnel und Bunker alles ähnlich angeordnet.
Sehe ich auch so, wenn man sich die ganzen Karten von Battlefield 3 und 4 ansieht, könnte man vermuten, dass sie es nicht mehr hinbekommen was Anständiges auf die Reihe zu bringen, nur noch halbgar und unbefriedigend.
Also BF6 ist allgemein kein schlechtes Spiel, ich hatte zum Release auch ca 200 Stunden Spaß damit aber es fehlt halt an den großen Karten und vernünftige Unterstützung, glaube bei Battlefield 3 und 4 kamen bei jeder Season so vier neue Maps.
Und ohne die großen Maps ist es halt auch nicht wirklich ein gutes Battlefield aber bei weitem besser als CoD😅
Ansichtssache, finde Battlefield 6 spielt sich teilweise wie CoD, echt komisch 😅.
Es fehlen halt die ganzen alten Dice Entwickler.
So wirklich kaufe ich denen das nicht ab, zum Glück hab ich gewartet mit dem Kauf.
Ach drauf geschissen was die sagen! Die haben schon soviel verspochen und halten tun sie es ja doch nie!
Leider war BF6 nicht das was ich mir erhofft hatte und mich Monatelang bei Stange hält, aber Arc Raiders hat es geschafft!
Keiner oder die wenigsten werden meckern wenn eine Season verschoben wird, aber wie schon erwähnt muss auch der Inhalt stimmen. Bin echt etwas enttäuscht aber EA scheint der Umsatz ja zu reichen. RedSec ist weiterhin eine riesen Baustelle, da wird gefühlt nichts getan. Ich verstehe das alles nicht, hatte so viel Potenzial Warzone zu ärgern und nun kommt irgendwie nichts mehr.
„Pünktlich“ ist bei Videospielen das Equivalent zu „unfertig“ oder „kaputt“ 😄