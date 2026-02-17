Battlefield 6: Künftige Seasons sollen pünktlich starten verspricht DICE

Nach der verspäteten Veröffentlichung von Battlefield 6: Season 2 erklärt DICE, warum der Zeitplan ins Wanken geriet und wie Verspätungen künftig vermieden werden sollen.

Zum Start von Season 2 rückt die Frage nach der Zuverlässigkeit des Live‑Plans von Battlefield 6 erneut in den Vordergrund. Nachdem die erste Season direkt zum Launch erschien, sorgte die rund einmonatige Verzögerung der zweiten Season für Unsicherheit darüber, ob sich dieses Muster wiederholen könnte.

Im Gespräch mit Producer Phil Girette gibt DICE Entwarnung, denn man arbeite genau daran, solche Verschiebungen künftig zu vermeiden.

Girette beschreibt, dass der Launch von Battlefield 6 zwar deutlich reibungsloser verlief als frühere Veröffentlichungen, aber dennoch enorme Ressourcen gebunden habe. Die Inhalte für Season 2 seien bereits geplant gewesen, doch das Team habe ihnen bewusst mehr Entwicklungszeit eingeräumt, um den Qualitätsanspruch zu erfüllen und die Erwartungen der Spieler zu treffen.

Er verweist darauf, dass die Planung einer Season weit über die reine Spielentwicklung hinausgeht. Marketing‑Abläufe, interne Abstimmungen und die Koordination zukünftiger Seasons spielen eine entscheidende Rolle. Laut Girette wurden in mehreren Bereichen Maßnahmen eingeführt, um sicherzustellen, dass kommende Seasons exakt zum vorgesehenen Zeitpunkt starten.

Mit dem heutigen Launch von Season 2 setzt Battlefield 6 seinen Live‑Service‑Fahrplan fort, während DICE daran arbeitet, die Abläufe für die nächsten Updates zu stabilisieren.