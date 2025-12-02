Battlefield 6: Labs-Teilnehmer testen Netcode- und Hitreg-Optimierungen

Image: Electronic Arts

Labs-Teilnehmer testen Netcode- und Hitreg-Optimierungen und mehr für das kommende Update zu Battlefield 6.

Battlefield Studios plant für den 9. Dezember das Update Season 1, Phase 3: Winteroffensive zu veröffentlichen.

Im Vorfeld öffnet man dazu am heutigen Dienstag Battlefield Labs wieder und lässt Teilnehmer auf dem PC einige Aspekte des Updates für Battlefield 6 vorab testen, um das Feedback einzuholen.

„Im Fokus dieser Session stehen Verbesserungen im Core-Gameplay – insbesondere Klarheit, Reaktionsfähigkeit und Spielgefühl im Kampf, bei denen euer direktes Feedback besonders wertvoll“, wie es vom Entwickler heißt.

Auf den Karten Eastwood und Operation Firestorm testet man die folgenden Aspekte, die das Spielerlebnis verbessern sollen, wenn das Update nächste Woche eintrifft.

  • Audio-Updates für Schritte mit Fokus auf bessere Entfernungserkennung, klare Unterscheidung der jeweiligen Oberflächen und zuverlässigere Feindwahrnehmung.
  • Netcode- & Hitreg-Optimierungen für konsistentere Interaktionen und bessere Reaktionszeiten im Nahkampf sowie bei hoher Intensität.
  • Generelle Anpassungen an zentralen Combat-Systemen, die durch gezieltes Labs-Testing validiert werden.

Quelle
  1. oldGamer 141855 XP Master-at-Arms Bronze | 02.12.2025 - 12:38 Uhr

    Warum Leute fürs Testen bezahlen wenn es genügend dumme Spieler gibt die das kostenlos tun.
    Aber das ja leider ein generelles Problem von allen Entwicklern/Publishern 🙁

  2. Heisi 30200 XP Bobby Car Bewunderer | 02.12.2025 - 12:38 Uhr

    Geile News 😍😍😍 hoffentlich kommen da bald Verbesserungen 🙏🙏🙏

  3. Katanameister 256540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.12.2025 - 12:40 Uhr

    Fand die neuen Karten Eastwood und Blackwell Ölfelder eher enttäuschend, die anderen Karten sind deutlich besser.

  4. JakeTheDog 117100 XP Scorpio King Rang 3 | 02.12.2025 - 12:49 Uhr

    Find ich großartig – Netcode stellt einfach das Grundgerüst da und ist im Genre oftmals hinter serverseitiger „Optimierung“ verborgen, wo einfach der Ping-Sweetspot stehen muss oder das gesamte Erlebnis fällt.

    Battlefield 6 macht nach langer Zeit alles richtig wie ich finde, sehr toll!

  5. BasDom 21260 XP Nasenbohrer Level 1 | 02.12.2025 - 12:53 Uhr

    Habe in der Testwoche BF6 angespielt, bin bei cod besser aufgehoben ^^

    • Katanameister 256540 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 02.12.2025 - 13:11 Uhr
      Antwort auf BasDom

      Ich auch erstmal, finde Battlefield 4 immer noch besser, könnte sich aber noch ändern, wenn mal mehr anständige Karten kommen für Teil 6.

  6. Banshee3774 133672 XP Elite-at-Arms Silber | 02.12.2025 - 13:25 Uhr

    Das Spiel ist für mich leider total in der Bedeutungslosigkeit versunken. Mal schauen, ob ich noch einmal rein schaue

  7. Kenty 229670 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 02.12.2025 - 13:26 Uhr

    Netcode, Hitreg und hier in den Kommentaren Ping-Sweetspot. Alter Falter, mein Opa versteht das nicht mehr.

