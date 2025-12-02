Battlefield 6: Labs-Teilnehmer testen Netcode- und Hitreg-Optimierungen

Labs-Teilnehmer testen Netcode- und Hitreg-Optimierungen und mehr für das kommende Update zu Battlefield 6.

Battlefield Studios plant für den 9. Dezember das Update Season 1, Phase 3: Winteroffensive zu veröffentlichen.

Im Vorfeld öffnet man dazu am heutigen Dienstag Battlefield Labs wieder und lässt Teilnehmer auf dem PC einige Aspekte des Updates für Battlefield 6 vorab testen, um das Feedback einzuholen.

„Im Fokus dieser Session stehen Verbesserungen im Core-Gameplay – insbesondere Klarheit, Reaktionsfähigkeit und Spielgefühl im Kampf, bei denen euer direktes Feedback besonders wertvoll“, wie es vom Entwickler heißt.

Auf den Karten Eastwood und Operation Firestorm testet man die folgenden Aspekte, die das Spielerlebnis verbessern sollen, wenn das Update nächste Woche eintrifft.

Audio-Updates für Schritte mit Fokus auf bessere Entfernungserkennung, klare Unterscheidung der jeweiligen Oberflächen und zuverlässigere Feindwahrnehmung.

Netcode- & Hitreg-Optimierungen für konsistentere Interaktionen und bessere Reaktionszeiten im Nahkampf sowie bei hoher Intensität.

Generelle Anpassungen an zentralen Combat-Systemen, die durch gezieltes Labs-Testing validiert werden.