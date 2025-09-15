Battlefield 6: Läuft auf allen Plattformen besser dank Xbox Series S-Optimierung

Battlefield 6 musste für Xbox Series S besonders optimiert werden, wodurch der Shooter auf allen Plattformen besser läuft.

Die Xbox Series S half den Entwicklern von Battlefield 6 dabei, das Spiel insgesamt für Konsolen zu verbessern.

Christian Buhl, Technical Director des Shooters, berichtete von Schwierigkeiten auf der Xbox Series S. Aufgrund des begrenzten Speichers kam es zu Abstürzen auf der Konsole von Microsoft. Nachdem man Tests durchführte und ein paar Monate Zeit investierte, konnte man die Probleme beheben.

Buhl erklärte in einem Interview mit Kotaku: „Ich würde sagen, die größte Herausforderung für uns war der [begrenzte Speicherplatz der Konsole]. Die Xbox Series S hat sogar weniger Speicherplatz als unsere PCs mit mittlerer Ausstattung. Und so kam es zu einem Punkt … Ich würde sagen, vor etwa 6 bis 12 Monaten, an dem wir feststellten, dass viele unserer Levels auf der Xbox Series S abstürzten.“ „Wir haben so viele Tests durchgeführt … wir haben all diese Daten gesammelt. Als wir dann alle unsere Levels durchlaufen hatten und sehen konnten, wo die Probleme lagen, hatten wir nach ein oder zwei Monaten alle unsere Speicherprobleme auf der Series S gelöst.“

Die Lösung des Problems führte zum Ergebnis, dass das Spiel Xbox Series S mit „flüssigen 60 Bildern pro Sekunde“ lief und sich als „super stabil“ und „leistungsstark“ darstellte.

Ein Nebeneffekt war zudem, die Optimierung machte „das gesamte Spiel besser und stabiler“ für alle Plattformen.