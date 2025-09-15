Battlefield 6: Läuft auf allen Plattformen besser dank Xbox Series S-Optimierung

Die Xbox Series S half den Entwicklern von Battlefield 6 dabei, das Spiel insgesamt für Konsolen zu verbessern.
Christian Buhl, Technical Director des Shooters, berichtete von Schwierigkeiten auf der Xbox Series S. Aufgrund des begrenzten Speichers kam es zu Abstürzen auf der Konsole von Microsoft. Nachdem man Tests durchführte und ein paar Monate Zeit investierte, konnte man die Probleme beheben.
Buhl erklärte in einem Interview mit Kotaku: „Ich würde sagen, die größte Herausforderung für uns war der [begrenzte Speicherplatz der Konsole]. Die Xbox Series S hat sogar weniger Speicherplatz als unsere PCs mit mittlerer Ausstattung. Und so kam es zu einem Punkt … Ich würde sagen, vor etwa 6 bis 12 Monaten, an dem wir feststellten, dass viele unserer Levels auf der Xbox Series S abstürzten.“
„Wir haben so viele Tests durchgeführt … wir haben all diese Daten gesammelt. Als wir dann alle unsere Levels durchlaufen hatten und sehen konnten, wo die Probleme lagen, hatten wir nach ein oder zwei Monaten alle unsere Speicherprobleme auf der Series S gelöst.“
Die Lösung des Problems führte zum Ergebnis, dass das Spiel Xbox Series S mit „flüssigen 60 Bildern pro Sekunde“ lief und sich als „super stabil“ und „leistungsstark“ darstellte.
Ein Nebeneffekt war zudem, die Optimierung machte „das gesamte Spiel besser und stabiler“ für alle Plattformen.
Ich gehe mal wieder davon aus, das die Auflösung runtergeschraubt werden mußte und/oder Grafikdetails weggelassen wurden um die 60 FPS zu halten. Anders kann ich es mir bei der Series S nicht vorstellen.
Meine gelesen zu haben das auch die Maps auf der S etwas kleiner sein sollen, so soll Firestorm zB nicht mehr soviel freie Fläche zum umlaufen haben wie im Original.
Das würde aber nur in der Kampagne gehen, sonst wäre das spiel nicht kompatibel mit den anderen Konsolen.
„Meine gelesen zu haben das auch die Maps auf der S etwas kleiner sein sollen“
Das macht kein Sinn. Dann könnten Series S Nutzer nur gegen andere Series S Nutzer spielen
Richtig! This man is an Oldschool Bad Boy✌️
Gerade bei solchen competitions, setzt man immer auf Gleichberechtigung, bei Konsolen…beim PC waren sehr oft die Fps Zahlen die es hätten unfair gestalten können, inklusive Schatten etc.
Die Maps wurden glaube auf allen Plattformen etwas verkleinert , das der Speicher der S reicht weil hat ja Cross Play und x und S sind ja eine Plattform.
Ich glaube du hast die News falsch verstanden.
Es geht nicht darum, dass es auf der Series S gut läuft. Es geht darum, dass wegen Optimierungen der Engine das Spiel überall besser läuft
Wuhuu 👍
Jetzt noch auf die Switch optimieren dann läuft Battlefiel auf der Series X in 8k/120 😂
Das kann nur eine Lüge sein 😜
Huch, was ist denn da los? Ich dachte die Xbox Series S bremst Spiele aus. Wieder zeigt sich was das kleine Ding drauf hat. Schön zu sehen das es sogar förderlich für diese Generation ist. Alles richtig gemacht Microsoft🙂
Ich glaube du hast den Inhalt nicht verstanden. Alle müssen zurückstecken (Anzahl an Objekten, Gebäuden, …) damit auch die Series S die 60fps sicher packt. Man musste das Spiel also auf den kleinsten gemeinsamen Nenner herunterschrauben. Das ist quasi exakt das Gegenteil von dem was du geschrieben hast.
Ich glaube eher du hast den Inhalt nicht verstanden. Ich lese genau das Gegenteil von dem was du hier versuchst hier darzustellen.
Series S Optimierung. Ajeeeeeeeeeeeeee.
Alles ferraris sind jetzt durch fiat 500 optimiert
Solange alle Ferraris dadurch besser laufen, why not?😜
Ich verstehe das auch so daß es besser läuft weil es optimiert für series s ist da steht doch gar nichts von weniger Gebäude oder ähnliches 😅
das stimmt so nicht. man könnte auch durch optimierung der ressourcennutzung alles was man hat auf die s bringen und die verbesserten prinzipien zurück auf die stärkeren konsolen übertragen, um dort nochmal assetqualität oder performance zu verbessern
„Ich glaube du hast den Inhalt nicht verstanden. Alle müssen zurückstecken (Anzahl an Objekten, Gebäuden, …) damit auch die Series S die 60fps sicher packt.“
Wer sagt das? Ein beliebiger Influencer?
Gab letztens ein Artikel , das die Maps etwas verkleinert wurden zugunsten des Speichers der Series S war glaube sogar von EA selbst .
Kommt natürlich PC Spielern mit 8 gb, Grafikkarten auch zu gute .
Das war auch das einzige was reduziert wurde .
Ich finde diesen Artikel nicht
Hab den Artikel gefunden: „So, that was our biggest challenge: making sure that all of our levels could fit into the memory on the Series S. We did have to tune some levels and make changes to make sure that happens“
und das bedeutet gleich, dass die Level verkleinert wurden?
Das bedeutet für mich, dass es auf der Series S weniger Details gibt, damit das Spiel in den Speicher passt. Genau das sagt er ja: „fit into the memory on the Series S.“
Und das eine Series S Version weniger Details hat, überrascht wen denn heutzutage noch?
Wie gesagt glaube war sogar ein PC Magazin, da stand die Maps wurden etwas verkleinert im Speicher zu sparen .
Bin leider gerade nicht zuhause , schaue nachher am PC nochmal nach dem Artikel .
Aber wie gesagt würde den 8GB Karten am PC auch Vorteile bringen obwohl wer die kauft wie die 5060 z.b mit 8 GB dem ist bichh nicht zu helfen .
Wie gesagt: Ich finde dazu nichts.
Und wenn ich es nicht selbst sehe, dann glaube ich es nicht; sonst würde ich auch an einen Gott glauben.
Ich habe die Nutzungsbedingungen hier durchgelesen.
Zitieren und Quelle angeben, wird hier nicht verboten.
Und in § 51 UrhG steht: „Zulässig ist die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes zum Zweck des Zitats, sofern die Nutzung in ihrem Umfang durch den besonderen Zweck gerechtfertigt ist.“
Wenn man also zum Thema zitiert und die Quelle angibt, dann sollte es hier eigentlich kein Problem darstellen.
Wenn der Betreiber der Seite allerdings zeigen kann, dass in den Nutzungsbedingungen zu Zitaten steht, dann gerne mit einem Zitat belegen 😉
Wenn ich nach Zitat suche, dann gibt es jedenfalls 0 Treffer
So sehe ich das auch.
Wahrscheinlich waren auch deshalb alle bisher gezeigten Maps in der Beta verhältnismäßig klein.
Am Ende ist das aber relativ egal. Wichtig ist das es gut läuft und spaß macht. Vielleicht kam es bisher auch gerade deswegen so gut an. Das die S Jetzt hier aber nennenswerten Einfluss auf das Spiel hatte mag ich bezweifeln denn ich glaube eher das EA bewusst für alle Plattformen die Einstiegshürde möglichst gering gehalten hat damit es auch auf Mittelklasse und vielleicht sogar auf Einstiegs PCs ordentlich läuft.
Die Maps des Spiels wurden verkleinert, damit der Speicher der S reicht das betrifft dann auch die X,PC sowie PlayStation 5 Konsolen .
Und am Ende haben alle Plattformen davon profitiert. Sehe da nichts negatives dran. Die Verkleinerung war wohl für das Gesamtergebnis besser. Deswegen sehe ich da nichts was man schlechtreden kann.
Mal abgesehen davon dass das offiziell wohl nicht bestätigt ist. Ist wohl wieder irgendwas von einem Influencer gewesen der sich wichtig machen wollte.
Das erste Statement 😉 Die größte Herausforderung für uns war ehrlich gesagt der Speicher“, sagte Buhl zur Series S-Version, da sie „viel weniger als die anderen Konsolen, auch weniger als unser Mid-Spec-PC“ hat. Und um sicherzustellen, „dass all unsere Level in den Speicher der Series S passen“, mussten einige Level angepasst und Änderungen vorgenommen werden.
„Und offensichtlich haben wir auch einige Wiedergabetreue-Einstellungen in der Series S heruntergedreht, sowohl um unsere Leistungsziele zu erreichen als auch um die Speichermenge zu senken“, so Buhl weiter.“
Natürlich lässt du das positive hier aus, wundert mich bei dir überhaupt nicht 😜
Man kann es drehen und wenden wie man will. Am Ende war es für alle Plattformen förderlich.
Der Series S stehen glaube 8 GB für Games zur Verfügung, gibt sicher noch einige Grafikkarten die so viel am PC haben .
Da sieht man was passiert, wenn man sich mal hinsetzt und richtig optimiert.JA ich sehe dich an COD mit den zig GB wo nicht nötig sind.
Schön zu hören. Menschen die nicht viel Geld haben aber trotzdem spielen möchten, kommen so wie alle anderen auf den vollen BF6 Genuss.
Es liegt (fast) immer an den Entwicklern wie gut man ein Spiel optimiert. Heutzutage leider die Seltenheit.
Die Series S ist eine super und günstige Konsole.
Ja und vor allem gibt es auch Leute die nicht so viel Geld haben um sich oder ihren Kindern eine teure Konsole zu kaufen und da finde ich das voll OK ich selbst habe auch auf meine series x gespart
Kostet eine Serie S nicht mittlerweile 400 Euro? Dann noch 70 Euro für das Spiel. Also so günstig ist das mittlerweile auch nicht mehr.
Falsch und falsch. Die Series S gibt es ab 324€ und das Spiel ist mit 80€ im MS-Store sogar noch teurer.
Wenn man den GP und daher auch EA Play hat, dann spart man 8€.
Dass du dafür auch noch zwei Likes bekommst, zeigt eigentlich nur, dass hier einige keine Ahnung haben, wie man Preisen im Internet schaut.
Kauf die Series direkt über den MS Store mit günstigen Guthaben und du kannst auch jetzt noch die Series S auf fast 250€ drücken.
Ich hab so damals meine Series X zum Launch auf fast 350 drücken können.
Aber darum geht es dir nicht oder?
PS Fanatiker, was will man erwarten…
Und wer ist schuld? Die Series S!
Das ist falsch. Du vermischt Zitate mit eigenen Worten.
Ich finde nirgends ein Interview oder ähnliches, das deine Behauptungen bestätigen
Kann man jetzt positiv und negative sehen.
Beim Speicher hätte Microsoft meiner Meinung nach nicht sparen müssen.
Wie sich einige auf die News stürzen und versuchen das schlechtzureden, einfach Unterhaltung pur🤣🤣🤣