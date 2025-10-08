Battlefield 6: Launch Hype Trailer lässt es krachen

Der neu veröffentlichte offizielle Launch Hype Trailer zu Battlefield 6 lässt es schon jetzt ordentlich krachen.

Nach vierjähriger Wartezeit erscheint Battlefield 6 am kommenden Freitag für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Die Vorzeichen auf eine Rückkehr zu den Glanzzeiten der Reihe scheinen gut zu stehen.

Der frisch von Electronic Arts veröffentlichte offizielle Launch Hype Trailer glänzt mit bombastischer Action und macht schon jetzt Lust darauf, das Schlachtfeld in Schutt und Asche zu zerlegen.