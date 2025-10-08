Battlefield 6: Launch Hype Trailer lässt es krachen

Nach vierjähriger Wartezeit erscheint Battlefield 6 am kommenden Freitag für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC. Die Vorzeichen auf eine Rückkehr zu den Glanzzeiten der Reihe scheinen gut zu stehen.
Der frisch von Electronic Arts veröffentlichte offizielle Launch Hype Trailer glänzt mit bombastischer Action und macht schon jetzt Lust darauf, das Schlachtfeld in Schutt und Asche zu zerlegen.
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Oh…das sah so geil aus….und dann kamen die Streamer. Da war der Hype im Trailer ziemlich schnell weg 😂 hab ihn dann nicht einmal zu Ende geschaut.
Streamer 🤢
Trailer können sie auf jeden Fall 🔥.
The hype is real.
Hoffe es kann an BF 3 anknüpfen