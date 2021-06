Battlefield 6: Leak deutet auf ereignisreiche Woche hin

Autor:, in / Battlefield 6

Alle Fans von Battlefield sollten sich den Zeitraum vom 9. bis 13. Juni wohl rot im Kalender ihrer Wahl markieren. Alle anderen sollten das wahrscheinlich auch tun, denn in diesem Zeitraum findet das ein oder andere digitale Event statt, in dem es hauptsächlich um Videospiele gehen wird.

Aber zurück zu Battlefield. Denn es hat den Anschein als hätte man in dieser Woche bei EA und Dice große Pläne für Battlefield 6. So twitterte Tom Henderson, der für seine Leaks bekannt ist, dass am 9. Juni der Reveal-Trailer zu Battlefield 6 veröffentlicht werden soll.

Am 10. Juni soll das Spiel Teil des Summer Game Fest von Geoff Keighley sein. Und zu guter Letzt soll es noch etwas am 13. Juni beim Xbox & Bethesda Games Showcase zu sehen geben. Erwarten könnt ihr laut Henderson Informationen und/oder neues Bildmaterial.

Auch wenn es nicht unwahrscheinlich ist, dass es genau so kommen wird, solltet Ihr diese Informationen mit gewisser Vorsicht genießen. Bisher steht nur fest, dass Battlefield 6 am Mittwoch, dem 9. Juni 2021, um 16:00 Uhr deutscher Zeit seine Weltpremiere feiern und offiziell vorgestellt werden wird.

Weitere Informationen und Termine zu den im Juni anstehenden Gaming-Events findet ihr auf unserer Übersichtsseite Digital Showcase 2021.