Battlefield 6: Leak sorgt für Ärger: Fans laufen wegen neuem Skin Sturm

Ein geleakter Skin in Battlefield 6 hat für heftige Diskussionen in der Community gesorgt. Während die Entwickler gerade erst den neuen Battle-Royale-Modus vorgestellt und erste Features enthüllt haben, überschattet der Leak die Vorfreude vieler Spieler.
Zahlreiche Fans äußern ihre Sorge, dass dieser kosmetische Inhalt ein Vorgeschmack auf noch ausgefallenere und unpassende Skins sein könnte.
Auf Reddit wird der Battlefield 6-Skin derzeit kontrovers diskutiert. Ein viel beachteter Beitrag von Nutzer SpiritualBacon fordert, dass die Spieler sich klar gegen solche Designs stellen sollten.
Er warnt davor, dass Publisher EA die Einführung immer ausgefallenerer Skins fortsetzen könnte, bis hin zu vollkommen unpassenden Inhalten.
Die Kritik richtet sich vor allem darauf, dass Battlefield 6 durch zu bunte oder thematisch unpassende Cosmetics seine militärische Authentizität verlieren könnte.
Even if you don't think this looks too flashy or over the top, the community needs to push back against skins like these. EA with push cosmetics as far as we let them and we shouldn't wait 'til they try adding Santa before they are deterred by community backlash.
Viele BF-Fans teilen diese Befürchtungen und sehen in dem Leak ein Warnsignal, dass sich Battlefield 6 stärker in Richtung von Trends anderer Shooter bewegen könnte, die bereits für ihre übertriebenen Cosmetics bekannt sind.
Ob EA auf das Feedback eingeht und beim Design der Skins eine authentischere Linie einschlägt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass das Thema die Community weiter beschäftigen wird und Battlefield 6 schon vor Release für intensive Diskussionen sorgt.
11 Kommentare
Sieht aber noch immer wie ein Soldat aus. Immerhin besser als die Turtleskins in CoD.
Find den Skin jetzt nicht schlimm aber wie so immer ist das meist der Anfang und die werden das garantiert noch optisch toppen.
Ich finde sowieso die sollten Skins je na Map zuteilen, Wüstensetting eher Sandfarbene Skins, Dschungel Flecktarn und Olive und Stadtsetting eher so Discooutfit 😅
Super Idee mit den Skins. Dann sieht man nachher gar keine Gegner mehr
Das ist der Sinn hinter Tarnung.
Wenn das Spotting System so bleiben sollte wie in der Beta dann ist es eh egal wie getarnt die Soldaten sind.
Naja der Skin ist doch wirklich harmlos, wenns nicht schlimmer wird 🤷♀️
Ja die Leute denken halt jetzt aufgrund der tollen tik tok Videos das bf6 das totale anti cod wird. Und sobald eine Farbe mehr in Einem skin enthalten ist wird gleich wieder ein riesen fass aufgemacht. Die Leute müssen allle mal wieder runter kommen auf den Boden der Tatsachen.
Nach dem Fiebertraum der CoD mit den ganzen Skins geworden ist, wundert es mich nicht, dass die Leute Angst haben
Wenn Battlefield 6 erfolgreich genug ist, kann man schon davon ausgehen, dass dieser Weg eingeschlagen wird, EA steht ja im Hintergrund 🤑, die sehen, was mit CoD verdient wird.
EA lasst den Scheiss!!!
Kann nur hoffen das EA nicht den gleichen Weg einschlägt wie COD.
Ich dachte mir jetzt kommt sonst was
Und dann sowas harmloses.
Wenn Battlefield Spieler oder Community keine anderen Sorgen haben als so einen Skin na dann Prost