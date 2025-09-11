Battlefield 6: Leak sorgt für Ärger: Fans laufen wegen neuem Skin Sturm

Ein geleakter Skin in Battlefield 6 hat für heftige Diskussionen in der Community gesorgt. Während die Entwickler gerade erst den neuen Battle-Royale-Modus vorgestellt und erste Features enthüllt haben, überschattet der Leak die Vorfreude vieler Spieler.

Zahlreiche Fans äußern ihre Sorge, dass dieser kosmetische Inhalt ein Vorgeschmack auf noch ausgefallenere und unpassende Skins sein könnte.

Auf Reddit wird der Battlefield 6-Skin derzeit kontrovers diskutiert. Ein viel beachteter Beitrag von Nutzer SpiritualBacon fordert, dass die Spieler sich klar gegen solche Designs stellen sollten.

Er warnt davor, dass Publisher EA die Einführung immer ausgefallenerer Skins fortsetzen könnte, bis hin zu vollkommen unpassenden Inhalten.

Die Kritik richtet sich vor allem darauf, dass Battlefield 6 durch zu bunte oder thematisch unpassende Cosmetics seine militärische Authentizität verlieren könnte.

Viele BF-Fans teilen diese Befürchtungen und sehen in dem Leak ein Warnsignal, dass sich Battlefield 6 stärker in Richtung von Trends anderer Shooter bewegen könnte, die bereits für ihre übertriebenen Cosmetics bekannt sind.

Ob EA auf das Feedback eingeht und beim Design der Skins eine authentischere Linie einschlägt, bleibt abzuwarten. Sicher ist jedoch, dass das Thema die Community weiter beschäftigen wird und Battlefield 6 schon vor Release für intensive Diskussionen sorgt.