Battlefield 6: Leak zeigt neue Screenshots aus dem Shooter

Mit einem neuen Leak sind Screenshots zum neuen Battlefield-Shooter aufgetaucht. Derzeit ist nicht klar von wann diese Bilder stammen und ob sie überhaupt Battlefield 6 zugeordnet werden konnen.

Der Leaker Tom Henderson hat via Twitter mittlerweile die Echtheit der Screenshots bestätigt.

They are real. #BATTLEFIELD

Never judge a game on pre-alpha screenshots or footage. pic.twitter.com/bEs8bATyGq

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) June 4, 2021