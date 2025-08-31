Battlefield 6: Leak zeigt Operation Firestorm

Ein umfangreicher Gameplay-Leak zu Battlefield 6 zeigt erstmals die überarbeitete Version der beliebten Karte Operation Firestorm in Aktion.
Die Videos stammen aus der aktuellen Testphase von Battlefield Labs und geben euch einen detaillierten Einblick in die neue Gestaltung, Mechanik und Atmosphäre der Map, die ursprünglich in Battlefield 3 eingeführt wurde.
Battlefield 6
Ist halt Firestorm, nix neues.
Ist zwar ne gute Fahrzeug Map, aber relativ wenig Zerstörung.
Da finde ich die Mirak Map besser, die hat zwei kleinere Dörfer mit drin.