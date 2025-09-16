Battlefield 6: Leaks ließen sich nicht vermeiden

Schon lange Zeit bevor Spieler im Zuge zweier Open Beta-Wochenenden selbst Hand an den kommenden Online-Shooter Battlefield 6 legen durften, fanden zahlreiche Gameplay-Aufnahmen und Details per Leak ihren Weg an die Öffentlichkeit.
Auf Nachfrage von IGN erklärt Technical Director Christian Buhl, dass man zwar keineswegs erfreut über die Leaks gewesen sei, dieses Risiko allerdings aufgrund des von Entwickler Ripple Effect erwünschten, umfangreichen Spieler-Feedbacks nicht zu vermeiden gewesen sei:
„Wir hatten tatsächlich vor etwa ein oder zwei Jahren Gespräche. Ich glaube, es war vor etwa zwei Jahren, darüber, wie viel wir tun würden, um Leaks zu verhindern, und wie viel wir tun würden, um das Spiel den Spielern vorzustellen. Wir haben uns ganz bewusst dafür entschieden, den Schwerpunkt stark darauf zu legen, den Spielern das Spiel vorzustellen und ihr Feedback einzuholen, obwohl wir wussten, dass es zu Leaks kommen würde.“
„Ich erinnere mich, dass ich einmal eine große Präsentation gehalten habe, in der ich sagte: ‚Was wird durchsickern? Alles.‘ Wir sind einfach von der Annahme ausgegangen, dass Dinge durchsickern würden“, so Buhl. „Um es klar zu sagen: Wir wollten nicht, dass Dinge durchsickern. Wir haben nicht nach Leaks gesucht, aber wir wussten, dass es am wichtigsten war, das Spiel den Spielern vorzustellen, echtes Feedback von den Spielern zu erhalten, echte Telemetriedaten und echte Daten zu sammeln, und das musste um jeden Preis geschehen, auch wenn das bedeutete, dass Dinge durchsickern würden.“
5 Kommentare AddedMitdiskutieren
Tja und die Entscheidung ist gut so 🤷 endlich mal wieder ein vernünftiges BF. Habe die letzten Jahre als BF Veteran immer wieder gekotzt, nachdem, was sie uns angetan haben.
Leaks spielen doch bei nem Spiel wie Battlefield gar keine Rolle.
„Leaks“ können aber auch teil des Marketings sein, bewusst gesetzte Gerüchte die das Interesse darauf lenken.
Wenn man auf die Community setzt und solche umfangreichen Playertests ansetzt ist es aber auch unvermeidbar wenn etwas öffentlich wird aber immerhin bekommen wir dadurch wieder ein BF was hoffentlich an die Qualität von 3 und 4 ansetzt.
Jo. Seit cyberpunk ein Spiel was ich mal kaufen werde
War ja auch klar irgendwo wenn man eine Alpha test oder open Beta startet, die leaks haben dem Spiel überhaupt nicht geschadet… Freue mich schon mega drauf, die Bf6 Phantom Edition ist vorbestellt 💪🏻😉