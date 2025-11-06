Battlefield 6: Marke von über 10 Millionen verkauften Einheiten geknackt

Battlefield 6 knackt laut Schätzungen die Marke von über 10 Millionen verkauften Einheiten im ersten Monat!

Laut aktuellen Schätzungen von Alinea Analytics hat Battlefield 6 innerhalb des ersten Monats nach Veröffentlichung mehr als 10 Millionen Einheiten verkauft.

Besonders auf dem PC-Markt verzeichnete der Shooter von Electronic Arts und DICE eine starke Performance. Trotz dieser beeindruckenden Zahlen reicht der Erfolg jedoch nicht aus, um die Marktdominanz von Call of Duty zu brechen, wie der Bericht festhält.

Die Analyse hebt hervor, dass Battlefield 6 von der technischen Weiterentwicklung der Frostbite-Engine, den dynamischen Karten und der verbesserten Spielerprogression profitiert. Dennoch bleibt der Titel im direkten Vergleich mit Call of Duty: Black Ops 7 in puncto Verkaufszahlen und Spieleraktivität im Rückstand.

Trotzdem gilt der Launch von Battlefield 6 als einer der erfolgreichsten in der Seriengeschichte und zeigt, dass das Interesse an großangelegten, realistisch inszenierten Multiplayer-Schlachten weiterhin hoch ist. Electronic Arts dürfte die Entwicklung als positives Signal für die langfristige Unterstützung und zukünftige Inhalte werten.