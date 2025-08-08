Battlefield 6: Matchmaking basiert auf SBMM und weiteren Faktoren

Image: Electronic Arts

Das Matchmaking von Battlefield 6 basiert nicht nur auf SBMM, sondern auf mehreren Faktoren!

Electronic Arts hat im Rahmen eines Battlefield 6-Presseevents gegenüber CharlieIntel Details zum Matchmaking-System des kommenden Shooters bekannt gegeben.

Laut den Informationen wird das System auf mehreren Faktoren basieren. Dazu zählen die Ping-Zeit, der geografische Standort der Spieler, die Verfügbarkeit geeigneter Server sowie auch ein gewisser Skill-Faktor.

Letzterer wird jedoch nicht in allen Spielmodi gleich stark gewichtet. Die Gewichtung der einzelnen Parameter kann sich abhängig vom gewählten Modus unterscheiden. Ziel ist es, ein möglichst reibungsloses und faires Spielerlebnis zu ermöglichen, das sowohl technische Stabilität als auch eine ausgeglichene Spielqualität bietet.

  1. HakunaTraumata 95400 XP Posting Machine Level 3 | 08.08.2025 - 19:47 Uhr

    Alle genannten Parameter sind wichtiger als sbmm
    Ich weiß nicht wie oft ich in Call of Duty Pings am arsch der Welt hatte

