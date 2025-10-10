Battlefield 6: Medaillenspiegel: Erste Wertungen vom Schlachtfeld

Heute veröffentlicht Electronic Arts Battlefield 6 für Xbox Series X|s, PlayStation 5 und PC.
Die Schlachtfelder öffnen sich heute offiziell um 17:00 Uhr, wenn die Server verfügbar sind, die sich dann wahlweise in die Einzelspielerkampagne oder direkt in den Multiplayer, den Kern des Spiels, stürzen können.
Das Embargo für die Berichterstattung ist gefallen und erste Testberichte zu Battlefield 6 sind online.
Wie die Wertungen der Fachpresse ausschauen, zeigt euch der Medaillenspiegel.
Battlefield 6 – Medaillenspiegel
- Generación Xbox 95/100
- But Why Tho? 9,5/10
- Game Rant 9/10
- PlayStation LifeStyle 9/10
- PCGamesN 9/10
- Xbox Achievements 90%
- GAMES.CH 87%
- Wccftech 8,5/10
- PlayStation Universe 8,5/10
- GamePro 85/100
- GameSpot 8/10
- TheSixthAxis 8/10
- TechRaptor 8/10
- GamingBolt 8/10
- XboxEra 7,5/10
- IGN 5/10 (nur die Kampagne wurde bewertet)
Wertungen 5/5
- Eurogamer 4/5
- TheGamer 4/5
- GamesRadar+ 4/5
- VG247 4/5
Respektabel, aber nicht überragenden. Mal schauen, was die user Stimmen sagen
Battlefield ist endlich zurück, die Wertungen sind ein hervorragendes Zeichen! Endlich endlich endlich!
Wie gedacht, Kampagne mau Multi wow.
Da ich die Disc Version schon ein paar Tage habe ,konnte ich schon viele Stunden spielen. Kampagne war in meinen Augen Top… Was Grafik und Action angeht allerbeste Unterhaltung. Von mir 9/10 . MP habe ich auch schon gespielt. Erst mit Crossplay, was gar nicht geht. Da waren schon Spieler dabei ,wo man gegen diese Spieler kein Land sieht. Fuck Crossplay….Ohne Crossplay wesentlich besser. Lobby‘ s wurden aufgefüllt mit Bot’s. Heute waren es schon viel mehr mit ihrer über Xbox online. Auch da gab es wieder Spieler die eine unglaubliche Anzahl von Kill,s hatten. Zwischen 55 und über 70 Kill’s ,wo gegen die eigenen Tode unter 5 waren. Keine Ahnung wie die das schaffen. Ein Spieler schaffte es bei Eroberung den ersten Tod bei 41 Kill,s zu haben. Ist schon alles merkwürdig. Schaue mir das noch ein paar Tage an. Sollten sich die Kill Zahlen von einigen vielen weiter so hoch entwickeln, dann stimmt da was nicht. Trotzdem ist es ein Top Top Spiel ..MfG
Kann man Crossplay auch im Spiel ausschalten oder nur in den XBox Einstellungen?
Sieht ganz ordentlich aus.
IGN kocht mal wieder eine eigene Suppe.
„Ich nehme nur Wasser“ 🤓
Freude 🥳🥳