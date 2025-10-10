Battlefield 6: Medaillenspiegel: Erste Wertungen vom Schlachtfeld

Das sind die ersten Wertungen der Fachpresse zum Shooter Battlefield 6, der heute offiziell erscheint.

Heute veröffentlicht Electronic Arts Battlefield 6 für Xbox Series X|s, PlayStation 5 und PC.

Die Schlachtfelder öffnen sich heute offiziell um 17:00 Uhr, wenn die Server verfügbar sind, die sich dann wahlweise in die Einzelspielerkampagne oder direkt in den Multiplayer, den Kern des Spiels, stürzen können.

Das Embargo für die Berichterstattung ist gefallen und erste Testberichte zu Battlefield 6 sind online.

Wie die Wertungen der Fachpresse ausschauen, zeigt euch der Medaillenspiegel.

Battlefield 6 – Medaillenspiegel

Generación Xbox 95/100

But Why Tho? 9,5/10

Game Rant 9/10

PlayStation LifeStyle 9/10

PCGamesN 9/10

Xbox Achievements 90%

GAMES.CH 87%

Wccftech 8,5/10

PlayStation Universe 8,5/10

GamePro 85/100

GameSpot 8/10

TheSixthAxis 8/10

TechRaptor 8/10

GamingBolt 8/10

XboxEra 7,5/10

IGN 5/10 (nur die Kampagne wurde bewertet)

Wertungen 5/5

Eurogamer 4/5

TheGamer 4/5

GamesRadar+ 4/5

VG247 4/5