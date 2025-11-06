Battlefield 6: Mehr Fortschritt, weniger Grind – Großes Update veröffentlicht

Electronic Arts und DICE haben eine umfangreiche Überarbeitung der Herausforderungen und Aufträge in Battlefield 6 angekündigt, um das Fortschrittssystem zu optimieren und den Spielspaß zu erhöhen.
Nach den jüngsten Anpassungen an der XP-Vergabe und reduzierten Anforderungen für Waffenaufsatz-Ränge folgen nun gezielte Änderungen auf Basis von Community-Feedback und Gameplay-Daten. Ziel ist es, den Aufwand für viele Aufgaben deutlich zu senken, ohne den spielerischen Anspruch zu verringern.
Die neuen Anpassungen bringen die Herausforderungen und Aufträge in Einklang mit den ursprünglichen Designzielen und passen die Anforderungen an die tatsächliche Spielzeit an. Dabei bleibt der Fokus auf Belohnungen für Können und Beständigkeit bestehen. Während einige Aufgaben wie kosmetische Freischaltungen weiterhin höhere Anforderungen haben, wurden viele andere deutlich reduziert.
Das erste Set dieser Änderungen ist bereits im Spiel aktiv. Fortschritte, die ihr bisher erzielt habt, werden automatisch übernommen, sobald ihr ein Match startet. Insgesamt wurden über 90 Anpassungen vorgenommen, die alle Klassen, Waffen und Spielmodi betreffen. So wurde beispielsweise die Anforderung für „Sturm 2“ von 50 auf 5 Squad-Einsätze gesenkt, während „Versorgung 2“ nun nur noch 60 statt 200 Wiederbelebungen verlangt. Auch bei Waffen- und Modus-Aufträgen wie „Eroberung“ wurden die Siegbedingungen deutlich reduziert, um den Spielfortschritt natürlicher zu gestalten.
Die vollständige Überarbeitung erfolgt in mehreren Phasen über zukünftige Updates hinweg. EA und DICE bitten die Community, weiterhin Feedback und Fehlerberichte über die offiziellen EA-Foren und den Battlefield-Discord einzureichen.
Mit diesem Schritt wollen die Entwickler sicherstellen, dass Battlefield 6 sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neueinsteiger zugänglicher wird, ohne die Herausforderung aus den Augen zu verlieren.
Gerade haben wir Updates veröffentlicht, die mehr verdiente XP in offiziellen Matches bringen und die XP-Anforderungen für die ersten 20 Waffenaufsatz-Ränge reduzieren.
Während wir weiter auf diesen Verbesserungen aufbauen, führen wir jetzt eine umfassende Überarbeitung der Herausforderungen und Aufträge durch – basierend auf Gameplay-Daten und Community-Feedback. Hier der Hintergrund dazu:
Ziele der Anpassung
Dieses Update reduziert die Anforderungen vieler Herausforderungen deutlich, um den Zeitaufwand zu verringern, dabei aber weiterhin den spielerischen Fortschritt über Können und Beständigkeit zu belohnen.
Herausforderungen und Aufträge sind nun stärker auf die nötige Spielzeit abgestimmt. Diese Änderungen bringen die Anforderungen in Einklang mit den ursprünglichen Designabsichten, sodass Herausforderungen und Aufträge in angemessenen Zeiten zu erfüllen sind.
Aufträge bleiben weiterhin eine Mischung aus Zielen, die ihr beim normalen Spielen erreicht, und solchen, die echte Meisterschaft erfordern – insbesondere bei kosmetischen Belohnungen. Einige der ursprünglichen Kriterien spiegelten dieses Ziel nicht vollständig wider. Wir haben sie überarbeitet, um Schwierigkeit und Zweck klarer zu kommunizieren.
Verfügbarkeit
Das erste Set dieser Änderungen ist bereits aktiv. Euer bereits erzielter Fortschritt wird automatisch angewendet, sobald ihr ein Match betretet. Herausforderungen und Aufträge, die ihr mit den neuen Werten erfüllt, werden direkt freigeschaltet.
Wie bereits angekündigt, erfolgt die vollständige Überarbeitung in mehreren Schritten über künftige Updates hinweg. Wir wollten euch die ersten Anpassungen so schnell wie möglich zur Verfügung stellen und bereiten bereits weitere Updates vor.
Beispiele aus den ersten Änderungen
Insgesamt wurden über 90 Anpassungen an Herausforderungen und Aufträgen vorgenommen.
Hier sind einige Highlights:
Klassen-Herausforderungen
Sturm, Pionier, Versorgung und Aufklärung schließen nun deutlich schneller ab.
Sturm 2: Lass Squad-Mitglieder auf deinem Spawnpunkt einsetzen. → Reduziert von 50 Einsätzen auf 5
Versorgung 2: Belebe Teammitglieder als Versorgung. → Reduziert von 200 Wiederbelebungen auf 60
Waffenaufträge
Alle waffentypbasierten Aufträge (Sturmgewehre, MPs, LMGs, Schrotflinten, DMRs, Scharfschützengewehre, Karabiner) wurden vereinheitlicht und vereinfacht.
Schnellfeuer 1 (Sturmgewehr): Füge Gegnern Schaden mit Sturmgewehren zu. → Reduziert von 10.000 Schaden auf 3.000
Modus- & Einheit-Aufträge
Die meisten modusabhängigen Aufträge (Eroberung, Rush, Durchbruch, Dominierung und andere) wurden standardisiert – sie erfordern jetzt zwei Siege pro Stufe.
Damit könnt ihr diese Herausforderungen gezielter angehen.
Eroberung 2: Siege in Eroberung. → Reduziert von 5 Siegen auf 2
Eroberung 3: Objekt-Kills in einer Runde Eroberung. → Reduziert von 30 Kills auf 10
Gameplay & Meisterschaft
Allgemeine „Experten-“ und „Meister-“Aufträge, die Mehrfach-Kills, Kopftreffer, Killstreaks oder Wiederbelebungen erfordern, wurden angepasst, um besser zum natürlichen Spielfluss zu passen. Mehrfach-Kills und Streaks orientieren sich jetzt an durchschnittlicher Rundenspielweise statt an seltenen Ausreißerleistungen.
Sprengstoff-Experte 2: Erziele Mehrfach-Kills (2+) mit Sprengstoffen. → Reduziert von 20 auf 5
Anpassungsfähig 2: Repariere beschädigte Fahrzeuge in einem Leben. → Reduziert von 3.000 Schadenspunkten auf 500
Ausblick
Danke für euer anhaltendes Feedback zu Herausforderungen und Aufträgen. Bitte meldet weiterhin Bugs über die EA-Foren und tauscht euch mit uns auf dem offiziellen Battlefield-Discord aus.
Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.
// Das Battlefield-Team
Leider auch wieder zu übertrieben vereinfacht jetzt, es ging doch nur um vereinzelte Aufgaben, die fast unmöglich zu schaffen waren aber jetzt haben sie quasi alle Anforderungen massiv gesenkt, das es eigentlich keine Herausforderungen mehr sind.
Ich hoffe echt das sie beim Bloom nicht auch so übertreiben, am Ende hat man dann doch das CoD Gunplay wenn das so weiter geht.
Da wird sicher wieder herftig am Game herumgeschraubt.
Ich warte auf nen guten Sale oder ne gute Karte ala Strike@Karkand ist mir einfach zu hektisch in meinem Alter mit der 360 Grad abknallerei sowas hab ich auf den gradlinigen Maps kaum bei COD BO6
Hoffe der store ist auch gefixt,da bieten sie ein kostenlises geschenk an und dann ist es nicht anwählbar.
Ich und auch Freunde von mir, konnten es problemlos auf der XSX einlösen und verwenden. Scheint kein allgemeines Problem zu sein.
Ich konnte es auch einlösen.
Meine zwei Squad Mitglieder konnten es am ersten Tag auch nicht holen, da wurde ein PReis von 1800 angezeigt. Ich konnte es gratis holen. Ein Tag später ging es aber.
Ich hab vorhin gelesen, dass der Senior Level Designer Veteran aus den alten Teilen wieder bei DICE ist und ab sofort für neue Maps zuständig sein soll. Derjenige, der Iwo Jima und Wake usw gemacht hat. Ich weiß allerdings nicht mehr, wo. War eine mir unbekannte Seite. Zufällig drauf gekommen.
Iwo Jima fand ich soooooooooooo geil…
Ich fand und finde Wake seit Tag 1 die beste Map. Also BF1942,BF2,BF3. El Alamein ist auch ein richtig geiler Klassiker. Iwo Jima ist aber auch top 🤘
Strike at Karkand gehört aber auch dazu.
Also die Herausforderungen für Waffen und Gadgetfreischaltungen waren teilweise mehr als übertrieben, aber die Sturm mit 50 Respawns an der Barke waren easy. Für kosmetische kann das definitiv schwer bleiben das ist ja nichts was man wirklich braucht
Immer schön weiter updaten bis ich dazustoße 😎.
Eine absolut dumme Entscheidung!
Das Game ist nicht mal 1 Monat draußen und die Leute wollen alles freigeschaltet haben!
Das mit dem Sniper versteh ich noch, da die meisten Maps viel zu klein sind… wobei von 150 runter auf 5 Kills zu gehen bei über 200 Meter schon komplett übertrieben ist!
Aber was ist jetzt z.B. falsch daran 200 Leute wiederzubeleben?
Die Idioten rennen oft über einen rüber, ehr sollte diese Herausforderung noch angehoben werden. Am besten man macht eine tägliche Herausforderung mit 50 Wiederbelebungen, dann sind die Leute vlt. motivierter etwas Team organisierter zu spielen. Selbes auch für Versorgungen.
Die aller meisten Herausforderungen sind beim normalen spielen sehr gut erreichbar gewesen, dass runtersetzen war nicht notwendig. Und das auch für Leute wie mich die arbeiten gehen (lese oft das es nur für arbeitslose die reinschwitzen zu erreichen ist).
Und wenn man die herunter setzt dann doch bitte nicht so drastisch!
Ich finde es super, wenn man nicht gerade 24/7 zockt mach man bei Bf6 nämlich gefühlt 0 Fortschritt. Daumen hoch!
Finde ich gut. Ich mag Herausforderungen, aber manche sind schon echt zu lang und viel gewesen