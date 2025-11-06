Battlefield 6: Mehr Fortschritt, weniger Grind – Großes Update veröffentlicht

Mehr Fortschritt, weniger Grind – Battlefield 6 erhält großes Update zur Anpassung von Herausforderungen und Aufträgen!

Electronic Arts und DICE haben eine umfangreiche Überarbeitung der Herausforderungen und Aufträge in Battlefield 6 angekündigt, um das Fortschrittssystem zu optimieren und den Spielspaß zu erhöhen.

Nach den jüngsten Anpassungen an der XP-Vergabe und reduzierten Anforderungen für Waffenaufsatz-Ränge folgen nun gezielte Änderungen auf Basis von Community-Feedback und Gameplay-Daten. Ziel ist es, den Aufwand für viele Aufgaben deutlich zu senken, ohne den spielerischen Anspruch zu verringern.

Die neuen Anpassungen bringen die Herausforderungen und Aufträge in Einklang mit den ursprünglichen Designzielen und passen die Anforderungen an die tatsächliche Spielzeit an. Dabei bleibt der Fokus auf Belohnungen für Können und Beständigkeit bestehen. Während einige Aufgaben wie kosmetische Freischaltungen weiterhin höhere Anforderungen haben, wurden viele andere deutlich reduziert.

Das erste Set dieser Änderungen ist bereits im Spiel aktiv. Fortschritte, die ihr bisher erzielt habt, werden automatisch übernommen, sobald ihr ein Match startet. Insgesamt wurden über 90 Anpassungen vorgenommen, die alle Klassen, Waffen und Spielmodi betreffen. So wurde beispielsweise die Anforderung für „Sturm 2“ von 50 auf 5 Squad-Einsätze gesenkt, während „Versorgung 2“ nun nur noch 60 statt 200 Wiederbelebungen verlangt. Auch bei Waffen- und Modus-Aufträgen wie „Eroberung“ wurden die Siegbedingungen deutlich reduziert, um den Spielfortschritt natürlicher zu gestalten.

Die vollständige Überarbeitung erfolgt in mehreren Phasen über zukünftige Updates hinweg. EA und DICE bitten die Community, weiterhin Feedback und Fehlerberichte über die offiziellen EA-Foren und den Battlefield-Discord einzureichen.

Mit diesem Schritt wollen die Entwickler sicherstellen, dass Battlefield 6 sowohl für erfahrene Spieler als auch für Neueinsteiger zugänglicher wird, ohne die Herausforderung aus den Augen zu verlieren.

Während wir weiter auf diesen Verbesserungen aufbauen, führen wir jetzt eine umfassende Überarbeitung der Herausforderungen und Aufträge durch – basierend auf Gameplay-Daten und Community-Feedback. Hier der Hintergrund dazu: Ziele der Anpassung Dieses Update reduziert die Anforderungen vieler Herausforderungen deutlich, um den Zeitaufwand zu verringern, dabei aber weiterhin den spielerischen Fortschritt über Können und Beständigkeit zu belohnen. Herausforderungen und Aufträge sind nun stärker auf die nötige Spielzeit abgestimmt. Diese Änderungen bringen die Anforderungen in Einklang mit den ursprünglichen Designabsichten, sodass Herausforderungen und Aufträge in angemessenen Zeiten zu erfüllen sind. Aufträge bleiben weiterhin eine Mischung aus Zielen, die ihr beim normalen Spielen erreicht, und solchen, die echte Meisterschaft erfordern – insbesondere bei kosmetischen Belohnungen. Einige der ursprünglichen Kriterien spiegelten dieses Ziel nicht vollständig wider. Wir haben sie überarbeitet, um Schwierigkeit und Zweck klarer zu kommunizieren. Verfügbarkeit Das erste Set dieser Änderungen ist bereits aktiv. Euer bereits erzielter Fortschritt wird automatisch angewendet, sobald ihr ein Match betretet. Herausforderungen und Aufträge, die ihr mit den neuen Werten erfüllt, werden direkt freigeschaltet. Wie bereits angekündigt, erfolgt die vollständige Überarbeitung in mehreren Schritten über künftige Updates hinweg. Wir wollten euch die ersten Anpassungen so schnell wie möglich zur Verfügung stellen und bereiten bereits weitere Updates vor. Beispiele aus den ersten Änderungen Insgesamt wurden über 90 Anpassungen an Herausforderungen und Aufträgen vorgenommen. Hier sind einige Highlights: Klassen-Herausforderungen Sturm, Pionier, Versorgung und Aufklärung schließen nun deutlich schneller ab.

Sturm 2: Lass Squad-Mitglieder auf deinem Spawnpunkt einsetzen. → Reduziert von 50 Einsätzen auf 5

Versorgung 2: Belebe Teammitglieder als Versorgung. → Reduziert von 200 Wiederbelebungen auf 60 Waffenaufträge Alle waffentypbasierten Aufträge (Sturmgewehre, MPs, LMGs, Schrotflinten, DMRs, Scharfschützengewehre, Karabiner) wurden vereinheitlicht und vereinfacht. Schnellfeuer 1 (Sturmgewehr): Füge Gegnern Schaden mit Sturmgewehren zu. → Reduziert von 10.000 Schaden auf 3.000 Modus- & Einheit-Aufträge Die meisten modusabhängigen Aufträge (Eroberung, Rush, Durchbruch, Dominierung und andere) wurden standardisiert – sie erfordern jetzt zwei Siege pro Stufe.

Damit könnt ihr diese Herausforderungen gezielter angehen. Eroberung 2: Siege in Eroberung. → Reduziert von 5 Siegen auf 2

Eroberung 3: Objekt-Kills in einer Runde Eroberung. → Reduziert von 30 Kills auf 10 Gameplay & Meisterschaft Allgemeine „Experten-“ und „Meister-“Aufträge, die Mehrfach-Kills, Kopftreffer, Killstreaks oder Wiederbelebungen erfordern, wurden angepasst, um besser zum natürlichen Spielfluss zu passen. Mehrfach-Kills und Streaks orientieren sich jetzt an durchschnittlicher Rundenspielweise statt an seltenen Ausreißerleistungen. Sprengstoff-Experte 2: Erziele Mehrfach-Kills (2+) mit Sprengstoffen. → Reduziert von 20 auf 5

Anpassungsfähig 2: Repariere beschädigte Fahrzeuge in einem Leben. → Reduziert von 3.000 Schadenspunkten auf 500 Ausblick Danke für euer anhaltendes Feedback zu Herausforderungen und Aufträgen. Bitte meldet weiterhin Bugs über die EA-Foren und tauscht euch mit uns auf dem offiziellen Battlefield-Discord aus.

Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld.

// Das Battlefield-Team