Battlefield 6: Mehr XP und schnellere Freischaltungen von Aufsätzen

Mit einem kommenden Update werden die Erfahrungspunkte erhöht und die Freischaltung von Aufsätzen beschleunigt.

Anpassungen beim Spielerfortschritt und dem Portal-Erlebnis wurden für Battlefield 6 angekündigt.

Die Entwickler haben auf das Feedback der Community zur langsamen Fortschrittsgeschwindigkeit in Battlefield 6 reagiert – insbesondere zur langen Dauer, bis Ausrüstungen und Waffenaufsätze freigeschaltet werden.

Man ist sich bewusst, dass ein spürbarer Fortschritt entscheidend dafür ist, dass sich die investierte Spielzeit lohnend anfühlt.

Als erste Maßnahme werden zwei zentrale Änderungen umgesetzt: Die Erfahrungspunkte (XP), die man für den Abschluss eines Matches erhält, steigen um 10 %, während der tägliche XP-Bonus sogar um 40 % erhöht wird.

Zudem wird die Menge an XP, die für die ersten 20 Waffenaufsatz-Stufen benötigt wird, deutlich reduziert – wodurch Spieler diese nützlichen Erweiterungen fast doppelt so schnell freischalten können.

Die Voraussetzungen für bestimmte Aufträge wurden ebenfalls gesenkt. Statt Karrierelevel 20, 23 und 26 sind nun nur noch Level 10, 15 und 20 erforderlich, wodurch Spieler früher mit diesen Aufgaben beginnen können.

Die oben aufgeführten Änderungen sollen schon in den nächsten Stunden auf allen Plattformen live gehen, wie man in einem weiteren Update informierte.

Gleichzeitig erkennen die Entwickler an, dass es weiterhin Frustrationen über die Inhalte und Herausforderungen dieser Aufträge gibt und sie arbeiten aktiv an deren Überarbeitung – allerdings wird die Umsetzung noch Zeit für Entwicklung, Tests und Implementierung benötigen.

Bezüglich des Portal-Spielerlebnisses teilte Battlefield Studios mit, dass man in der vergangenen Woche das Limit für Community-Server erreicht habe. Dabei stellte man fest, ein Großteil dieser Server wurde hauptsächlich erstellt, um durch das Besiegen von Bots schnell Erfahrungspunkte zu sammeln, Statistiken zu verbessern und Auszeichnungen zu erhalten.

Dies hatte unbeabsichtigte Folgen: Es ist deutlich schwieriger geworden, aktive Spielmodi mit anderen Spielern zu finden oder eigene Erlebnisse zu gestalten.

Da der Community-Bereich ein zentrales Element von Battlefield 6 ist, das Kreativität, Austausch und gemeinsames Spielen fördern soll, wird mit dem Update nächste Woche nun gegengesteuert.

Künftig sollen gezielte Anpassungen dafür sorgen, dass XP-Farming-Server reduziert werden und mehr Raum für echte Spielerlebnisse mit Freunden entsteht – sowohl in benutzerdefinierten als auch in verifizierten Modi.