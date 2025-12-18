Battlefield 6: Meistverkauftes Premium-Spiel 2025 in den USA

Nicht Call of Duty: Black Ops 7, sondern Battlefield 6 war in den USA im Jahr 2025 das meistverkaufte Premium-Spiel.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wieder einmal stellt sich die Frage: Was war 2025 das erfolgreichste Videospiel?

Eines gleich vorweg: Call of Duty: Black Ops 7 war es nicht, wie man vielleicht hätte annehmen können. Immerhin sorgt die jährliche Veröffentlichung der Shooter-Reihe für volle Kassen und hohe Verkaufszahlen.

Doch es ist ein zurückgekehrter Konkurrent des Genres, der der Traditionsreihe von Activision, zumindest in den USA, den Rang abläuft.

Mat Piscatella von Circana hat dazu wieder frische Zahlen für den US-Markt aufgetischt.

Für den Zeitraum 5. Januar bis 29. November 2025 belegt Battlefield 6 von Electronic Arts demnach in den Top 20 den ersten Platz unter den meistverkauften Spielen in den USA bei Dollarverkäufen.

Die Daten schließen physisch und digital verkaufte Einheiten ein.

Das Sportspiel NBA 2K26 belegt den zweiten Platz im Jahresranking, gefolgt von Monster Hunter Wilds.

Call of Duty: Black Ops 7 taucht erst auf dem siebten Platz auf. Immerhin: Der Shooter 7 war im November in den USA das meistverkaufte Videospiel.