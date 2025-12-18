Battlefield 6: Meistverkauftes Premium-Spiel 2025 in den USA

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und wieder einmal stellt sich die Frage: Was war 2025 das erfolgreichste Videospiel?
Eines gleich vorweg: Call of Duty: Black Ops 7 war es nicht, wie man vielleicht hätte annehmen können. Immerhin sorgt die jährliche Veröffentlichung der Shooter-Reihe für volle Kassen und hohe Verkaufszahlen.
Doch es ist ein zurückgekehrter Konkurrent des Genres, der der Traditionsreihe von Activision, zumindest in den USA, den Rang abläuft.
Mat Piscatella von Circana hat dazu wieder frische Zahlen für den US-Markt aufgetischt.
Für den Zeitraum 5. Januar bis 29. November 2025 belegt Battlefield 6 von Electronic Arts demnach in den Top 20 den ersten Platz unter den meistverkauften Spielen in den USA bei Dollarverkäufen.
Die Daten schließen physisch und digital verkaufte Einheiten ein.
Das Sportspiel NBA 2K26 belegt den zweiten Platz im Jahresranking, gefolgt von Monster Hunter Wilds.
Call of Duty: Black Ops 7 taucht erst auf dem siebten Platz auf. Immerhin: Der Shooter 7 war im November in den USA das meistverkaufte Videospiel.
Wie ist das eigentlich? Habe gelesen das die Spielerzahlen aber schon wieder sinken bei Battlefield?
Ist bei MP doch normal.
Wenn man die Steam-Zahlen nimmt, hat selbst ARC Raiders einen Abwärtstrend. Wenn auch auf hohem Niveau.
BF6 ist aber weiterhin doppelt so beliebt wie CoD.
Einzig CS2 kann auch der Zahn der Zeit nichts anhaben.
Alles normal würde man denken.
Kein Doom, indiana jones oder The outer worlds 2 in den Top 20 😳
Zurecht 🔝🔝🔝 jetzt müssen nur noch einige Sachen gefixt werden und am liebsten ein Crossplay ohne PC Spieler und dann ist es perfekt 😍😍😍
Völlig verdient und ein gelungener Schritt in die richtige Richtung finde ich.
In Deutschland bin ich für 2 Käufe verantwortlich … gern geschehen Dice/EA ^^
Ja manchmal sind diese Statistiken schon komisch und mir kommt der Spruch „Traue keiner Statistik, die Du nicht selber gefälscht hast“ in den Sinn. Spaß beiseite, die Platzierung erstaunen mich ebenfalls.
BF6 geht in die richtige Richtung. Es müssen Maps geliefert werden und zwar auch größere (siehe BF4)
Ist halt eine baller Nation