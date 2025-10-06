Battlefield 6: Millionen Vorbestellungen und Spielerabwanderung von Call of Duty

Image: Electronic Arts

Steam-Vorbestellungen und Open-Beta-Daten zeigen, dass Battlefield 6 Call of Duty-Spieler abwirbt!

Einem neuen Bericht von The Game Business zufolge wurden allein auf Steam rund 1,7 Millionen Exemplare von Battlefield 6 vorbestellt. Experten erwarten, dass sich das Spiel in der ersten Verkaufswoche weltweit etwa fünf Millionen Mal verkaufen wird.

Laut Video Game Insights hat Battlefield 6 innerhalb weniger Wochen die Marke von zwei Millionen Steam-Wunschlisten überschritten, und diese Zahl liegt derzeit bei 2,4 Millionen. Das ist dreimal so viel wie bei Call of Duty.

Die Open Beta von Battlefield 6 zeigt zudem interessante Trends in der Spielerbindung: 29 Prozent der Call of Duty-Spieler, die an der Beta teilgenommen haben, kehrten im darauffolgenden Monat nicht zu Call of Duty zurück. Die meisten abgewanderten Spieler stammen von Steam, gefolgt von PlayStation-Nutzern.

Diese Zahlen verdeutlichen den Einfluss von Battlefield 6 auf den Markt für First-Person-Shooter und unterstreichen, wie neue AAA-Titel bestehende Spielerbasen verschieben können. Die Entwickler setzen damit Maßstäbe für zukünftige Multiplayer-Erfahrungen und die Konkurrenz im Shooter-Genre.

