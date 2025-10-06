Battlefield 6: Mission „No Sleep“ ähnelt Call of Duty: Modern Warfare-Abschnitt

Spieler haben bemerkt, dass die Battlefield 6-Mission „No Sleep“ der Call of Duty: Modern Warfare 2019-Mission „Clean House“ stark ähnelt. Beide Missionen setzen auf intensive, taktische Häuserkämpfe, bei denen das Team vorsichtig Räume sichern und Feinde eliminieren muss.
Eine direkte Gegenüberstellung zeigt, wie ähnlich sich die Szenen, Levelstruktur, Gegnerplatzierungen und dramatischen Momente tatsächlich sind. Fans diskutieren online über die Parallelen und vergleichen Spielmechaniken, Atmosphäre und Inszenierung.
Dieses Phänomen sorgt in der Community für Aufmerksamkeit, da sich Spieler fragen, ob Battlefield 6 bewusst „Inspiration“ aus Modern Warfare gezogen hat oder ob es sich um eine zufällige Ähnlichkeit handelt.
Spieler vergleichen Battlefield 6 „No Sleep“ mit Modern Warfare „Clean House“ – auffällige Ähnlichkeiten oder? Seht selbst:
People have noticed how similar Battlefield 6's "No Sleep" mission is to Call of Duty: Modern Warfare 2019's "Clean House" mission. Here's a direct comparison showing exactly how similar they really are. pic.twitter.com/R989pASjhT
— CharlieIntel (@charlieINTEL) October 3, 2025
Naja das Rad kann halt auch nicht immer neu erfunden werden oder!
Ich fand die Mission damals bei CoD mega geil… ich glaub das war sogar einer meiner liebsten. Wenn Bf den Ansatz gut kopiert finde ich das gar nicht schlimm.
Wobei ich sagen muss, dass mir das Gezeigte Material gerade von CoD doch deutlich besser gefallen hat.
Vlt muss ich es selbst spielen.
Naja 4 Tage, 4 Std. 51 Min… dann weis ich mehr
COD hat also Häuserkämpfe erfunden, oder was?
Aber beim gezeigten Gameplay gefällt mir BF6 gar nicht. Liegt aber womöglich am Spieler selbst
Sind schon gewisse Ähnlichkeiten vorhanden im Design, das Gameplay in der CoD Kampagne gefällt mir aber besser.
Battlefield 6 Kampagne wird sicher nicht besser als die CoD Kampagnen, dafür wird der Multiplayer interessanter.
Wenn ich es spiele würde ich wahrscheinlich sagen ah ok ähnelt der Mission . Aber aus dem stehgreif wahrscheinlich nicht
Und selbst wenn es der Fall wäre , ist das eben Inspiration .
Cronos hat sich z,b auch sehr viel vom Dead Space Renake abgeschaut und ist deshalb nicht schlecht.
Dazu kommt das CoD und Battlefield vom Multiplayer grundsätzlich Ähnlichkeiten aufweisen , was aber an der Art ihrer Spiel Richtung liegt , nämlich dem Militär und deren Operationen .
Ähnlichkeiten lassen sich da kaum verhindern , besonders bei Level Designs .
Auf jeden Fall fand ich den Vorschlaghammer bei BF6 witzig. Mal abwarten, wie die ersten breiteren Spielerbewertungen werden.
Ich mag Häusserkämpfe sehr vor allem im MP, leider gibts davon viel zu wenig weder im neuen COD BO7 noch BF 6