Battlefield 6: Mission „No Sleep“ ähnelt Call of Duty: Modern Warfare-Abschnitt

Spieler haben bemerkt, dass die Battlefield 6-Mission „No Sleep“ der Call of Duty: Modern Warfare 2019-Mission „Clean House“ stark ähnelt. Beide Missionen setzen auf intensive, taktische Häuserkämpfe, bei denen das Team vorsichtig Räume sichern und Feinde eliminieren muss.

Eine direkte Gegenüberstellung zeigt, wie ähnlich sich die Szenen, Levelstruktur, Gegnerplatzierungen und dramatischen Momente tatsächlich sind. Fans diskutieren online über die Parallelen und vergleichen Spielmechaniken, Atmosphäre und Inszenierung.

Dieses Phänomen sorgt in der Community für Aufmerksamkeit, da sich Spieler fragen, ob Battlefield 6 bewusst „Inspiration“ aus Modern Warfare gezogen hat oder ob es sich um eine zufällige Ähnlichkeit handelt.

Spieler vergleichen Battlefield 6 „No Sleep“ mit Modern Warfare „Clean House“ – auffällige Ähnlichkeiten oder? Seht selbst:

People have noticed how similar Battlefield 6's "No Sleep" mission is to Call of Duty: Modern Warfare 2019's "Clean House" mission. Here's a direct comparison showing exactly how similar they really are. pic.twitter.com/R989pASjhT — CharlieIntel (@charlieINTEL) October 3, 2025