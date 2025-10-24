Battlefield 6: Möglicher Shadow-Drop des Battle Royale Modus

Mit dem Start der ersten Season von Battlefield 6 könnte auch der Battle Royale Modus als Shadow-Drop spielbar sein.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer bewarb Electronic Arts zuletzt den Start von Season 1 in Battlefield 6, die am 28. Oktober startet.

Doch an diesem Tag könnte auch der Battle Royale Modus als Shadow-Drop aufschlagen.

Grund für diese Annahme sind Einträge in der EA-App, die von Dataminern entdeckt wurden. ModernWarzone berichtete auf X über die als „Granite“ gekennzeichneten Einträge. In einem String ist der 28. Oktober als Starttermin angegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um den Battle Royale Modus handelt. Auch Insider Gaming berichtet, dass hinter „Granite“ der kostenlos spielbare Battle Royale Modus steckt.

Ob die Entwickler tatsächlich an diesem Termin für den Battle Royale Modus festhalten, wird die nächste Woche erst zeigen müssen.

Worauf freut ihr euch mehr: den Start von Season 1 oder den potenziellen Launch des Battle Royale Modus?