Battlefield 6: Möglicher Shadow-Drop des Battle Royale Modus

Image: Electronic Arts / Battlefield 6

Mit dem Start der ersten Season von Battlefield 6 könnte auch der Battle Royale Modus als Shadow-Drop spielbar sein.

Mit einem neuen Gameplay-Trailer bewarb Electronic Arts zuletzt den Start von Season 1 in Battlefield 6, die am 28. Oktober startet.

Doch an diesem Tag könnte auch der Battle Royale Modus als Shadow-Drop aufschlagen.

Grund für diese Annahme sind Einträge in der EA-App, die von Dataminern entdeckt wurden. ModernWarzone berichtete auf X über die als „Granite“ gekennzeichneten Einträge. In einem String ist der 28. Oktober als Starttermin angegeben.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich dabei um den Battle Royale Modus handelt. Auch Insider Gaming berichtet, dass hinter „Granite“ der kostenlos spielbare Battle Royale Modus steckt.

Ob die Entwickler tatsächlich an diesem Termin für den Battle Royale Modus festhalten, wird die nächste Woche erst zeigen müssen.

Worauf freut ihr euch mehr: den Start von Season 1 oder den potenziellen Launch des Battle Royale Modus?

  2. bk493 34930 XP Bobby Car Geisterfahrer | 24.10.2025 - 15:07 Uhr

    Hoffentlich. Und hoffentlich wird er gut, damit meine Kumpel auch endlich von CoD wegkommen 😁

    1
  3. oldGamer 129915 XP Man-at-Arms Onyx | 24.10.2025 - 15:09 Uhr

    Ich tipp mal auf den Release von CoD um noch ein paar Leute abzugreifen.

    0
      • CodeX 36145 XP Bobby Car Raser | 24.10.2025 - 15:24 Uhr
        Antwort auf Teddofryo

        Ich habe mich jetzt mal so bisschen eingeschossen in BF6.
        Bis jetzt gefällt mir das Kord Sturmgewehr am besten aber ich habe gerade angefangen den QBZ192 Karabiner zu Leveln.
        Der macht auch einen guten Eindruck.

        2
        • Teddofryo 69655 XP Romper Domper Stomper | 24.10.2025 - 16:15 Uhr
          Antwort auf CodeX

          Was ein zufall😅, ich Level auch gerade die Kord, die ist echt gut. Die Ak4D ist auch nice aber hat den Recoil des Todes, aber enormen Schaden, aber meine Lieblinge sind die pw5a3 (mp5) und die umg-40. Hab noch viel zutun😆 Schön wenn es dir Spaß macht🦾

          0
  5. LaktoseLarry 5360 XP Beginner Level 3 | 24.10.2025 - 15:56 Uhr

    Ich hoffe so sehr auf einen guten BR Modus……was ich bis jetzt gesehen habe sah aber irgendwie seltsam aus. Ich bin wirklich gespannt!

    0
  6. Hey Iceman 826365 XP Xboxdynasty All Star Gold | 24.10.2025 - 16:09 Uhr

    Brauche ich nicht, sollen lieber schauen, dass sie den Netcode hinbekommen.

    0

