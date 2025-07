Battlefield 6: Multiplayer-Karten vorzeitig geleakt

Am Donnerstag wird der Multiplayer von Battlefield 6 vorgestellt. Doch schon jetzt sind die vermeintlichen Karten schon vorab durchgesickert.

Bei der Quelle handelt es sich um die 1BF-Gruppe auf Telegram, von der schon vorherige zutreffende Leaks ausgegangen waren.

Dem Leak nach wird es 11 Multiplayer-Karten geben und zusätzlich vier Remaster-Karten.

Darüber hinaus umfasst die Kampagne neun Missionen.

Ob der Leak tatsächlich die Karten zeigen wird, die es zum Launch in Battlefield 6 geben wird oder ob es sich um falsche bzw. veraltete Informationen handelt, wird sich zeigen müssen.

LEAK: Here are the Leaked Maps for Battlefield 6 👀

Via: 1BF pic.twitter.com/zXwAZNZ2Z5

— Battlefield Wire (@TheBFWire) July 29, 2025