Battlefield 6: Neue Details und Alpha im Juli laut Insider

Der bekannte und meist zuverlässige Battlefield-Insider Tom Henderson hat auf Twitter eine Liste an Details zu Battlefield 6 veröffentlicht.

Ihm zufolge wird das Setting des Shooters in der nahen Zukunft und nach den Geschehnissen von Battlefield 4 angesiedelt sein. Bei dem vorherrschenden Konflikt soll es sich um den „nächsten Weltkrieg“ handeln, dessen Hauptprotagonisten die USA und Russland verkörpern. Spieler sind Teil einer Elite-Einheit, die von den Supermächten angeheuert wird.

An Online-Matches sollen bis zu 128 Spieler gleichzeitig teilnehmen können und die verschiedenen Spielerklassen über einzigartige Fähigkeiten verfügen.

– Near future setting – Takes place after Battlefield 4 – The "next world war" – USA vs Russia – 128 players – You're an elite unit hired by these superpowers – Player classes get unique perks

Zusätzlich kündigte Henderson eine Alpha des von DICE entwickelten Titels für Juli dieses Jahres an, welche womöglich beim nächsten EA-Play-Event angekündigt werden könnte.

The #BATTLEFIELD Alpha should be July, with the announcement being made at EA Play. Could be a "Oh and the Battlefield Alpha is available to play right now" type of deal at the end of the event.

— Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) May 29, 2021