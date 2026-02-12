Battlefield 6: Neue Inhalte der zweiten Season vorgestellt

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen einen Ausblick auf das kommende Season-2-Update für Battlefield 6 und REDSEC.
Der Trailer zeigt die Rückkehr bekannter Elemente wie des AH-6-„Little Bird“-Hubschraubers sowie neue Inhalte, darunter die Karte „Kontaminiert“ und ein zeitlich begrenztes Erlebnis, das auf psychoaktivem Rauch basiert und die Intensität der Gefechte erhöht.
Zu den weiteren Neuerungen zählen zusätzliche Waffen, Karten, Gadgets und Anpassungsoptionen, die über alle drei Phasen hinweg eingeführt werden. Ergänzend kommen ein neuer Battle Pass sowie Store-Inhalte hinzu.
Die erste Phase von Battlefield 6 und REDSEC Season 2 startet am 17. Februar.
Den offiziellen Gameplay-Trailer gibt es hier zu sehen:
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ist im Kalender eingetragen und freue mich.
Die neue Map sieht ganz spaßig aus
In meinen Augen zu wenig. Wenn ich denke was damals bei BF4 und 1 pro Season kam. Das waren 3-4 Maps und das Entwicklerteam war noch deutlich kleiner. Ist enttäuschend.
Finde ich auch, wenn es so wie damals wäre, hätte ich es mir schon längst gekauft.
Ja viel zu wenig.
🔥🔥
Die Untergrundbasis sieht ja richtig Hammer aus, genau so was will ich öfters sehen 👌.