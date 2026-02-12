Battlefield 6: Neue Inhalte der zweiten Season vorgestellt

Autor: , in News / Battlefield 6
Image: Electronic Arts

Neue Inhalte der zweiten Season von Battlefield 6 und REDSEC vorgestellt!

Electronic Arts und Battlefield Studios veröffentlichen einen Ausblick auf das kommende Season-2-Update für Battlefield 6 und REDSEC.

Der Trailer zeigt die Rückkehr bekannter Elemente wie des AH-6-„Little Bird“-Hubschraubers sowie neue Inhalte, darunter die Karte „Kontaminiert“ und ein zeitlich begrenztes Erlebnis, das auf psychoaktivem Rauch basiert und die Intensität der Gefechte erhöht.

Zu den weiteren Neuerungen zählen zusätzliche Waffen, Karten, Gadgets und Anpassungsoptionen, die über alle drei Phasen hinweg eingeführt werden. Ergänzend kommen ein neuer Battle Pass sowie Store-Inhalte hinzu.

Die erste Phase von Battlefield 6 und REDSEC Season 2 startet am 17. Februar.

Den offiziellen Gameplay-Trailer gibt es hier zu sehen:

  3. Evilski 45340 XP Hooligan Treter | 12.02.2026 - 18:01 Uhr

    In meinen Augen zu wenig. Wenn ich denke was damals bei BF4 und 1 pro Season kam. Das waren 3-4 Maps und das Entwicklerteam war noch deutlich kleiner. Ist enttäuschend.

  5. Katanameister 323880 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 12.02.2026 - 18:19 Uhr

    Die Untergrundbasis sieht ja richtig Hammer aus, genau so was will ich öfters sehen 👌.

Hinterlasse eine Antwort