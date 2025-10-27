Battlefield 6: Neue Karte Blackwell-Ölfelder zeigt sich im Trailer

Season 1 für Battlefield 6 steht in den Startlöchern. Am Dienstag wird es neue Inhalte geben, darunter auch die Karte Blackwell-Ölfelder.
Was ihr von der Ersten von drei neuen Karten erwarten könnt, zeigen euch die Entwickler in einem neuen Trailer.
Freue mich drauf!
Sieht ganz gut aus für Panzer, Jets und Helis.
Verliere langsam die Lust nicht einmal ein squad zu finden der ordentlich im Team spielt. Die scheiß Ego Spieler nerven einfach 😕
Hab mittlerweile schon zwei Squads gefunden, weiß nicht ob du über Sprachchat spielst aber am schnellsten Kontakt findet man wenn man sich selbst verflucht wenns Kacke läuft, dann werden auch die anderen deutschsprachigen lockerer und fangen an mit quatschen.
Bin mal gespannt, wie sich die Karte spielt. 🤘
Mein Xbox Dolby Headset ist kaputt, deshalb ist BF jetzt ein bissl scheiße zu zocken, wenn man ein Jahrzehnt daran gewöhnt ist, Dolby zu haben. 🙄