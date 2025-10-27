Battlefield 6: Neue Karte Blackwell-Ölfelder zeigt sich im Trailer

Morgen ist die neue Karte Blackwell-Ölfelder mit Season 1 von Battlefield 6 spielbar – seht im Trailer, was euch erwartet.

Season 1 für Battlefield 6 steht in den Startlöchern. Am Dienstag wird es neue Inhalte geben, darunter auch die Karte Blackwell-Ölfelder.

Was ihr von der Ersten von drei neuen Karten erwarten könnt, zeigen euch die Entwickler in einem neuen Trailer.



