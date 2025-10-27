Battlefield 6: Neue Karte Blackwell-Ölfelder zeigt sich im Trailer

Image: Electronic Arts

Morgen ist die neue Karte Blackwell-Ölfelder mit Season 1 von Battlefield 6 spielbar – seht im Trailer, was euch erwartet.

Season 1 für Battlefield 6 steht in den Startlöchern. Am Dienstag wird es neue Inhalte geben, darunter auch die Karte Blackwell-Ölfelder.

Was ihr von der Ersten von drei neuen Karten erwarten könnt, zeigen euch die Entwickler in einem neuen Trailer.


5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. Ralle89 22820 XP Nasenbohrer Level 2 | 27.10.2025 - 15:57 Uhr

    Verliere langsam die Lust nicht einmal ein squad zu finden der ordentlich im Team spielt. Die scheiß Ego Spieler nerven einfach 😕

    0
    • de Maja 305355 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 27.10.2025 - 17:14 Uhr
      Antwort auf Ralle89

      Hab mittlerweile schon zwei Squads gefunden, weiß nicht ob du über Sprachchat spielst aber am schnellsten Kontakt findet man wenn man sich selbst verflucht wenns Kacke läuft, dann werden auch die anderen deutschsprachigen lockerer und fangen an mit quatschen.

      0
  4. xS1NN3Dx 8775 XP Beginner Level 4 | 27.10.2025 - 16:10 Uhr

    Bin mal gespannt, wie sich die Karte spielt. 🤘

    Mein Xbox Dolby Headset ist kaputt, deshalb ist BF jetzt ein bissl scheiße zu zocken, wenn man ein Jahrzehnt daran gewöhnt ist, Dolby zu haben. 🙄

    0

