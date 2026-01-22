Battlefield 6: Neue Karte Contaminated geht ins Lab, Golmudbahn kehrt zurück

DICE bereitet die nächste große Testphase für Battlefield 6 Season 2 vor – und im Mittelpunkt steht die neue Map Contaminated. In den kommenden Battlefield‑Labs‑Sessions wird geprüft, wie sich Fahrzeuge, Luftunterstützung und Infanterie auf der Karte gegenseitig beeinflussen. Erste Einblicke in die Karte gab es bereits in einem Leak.

Weiterhin werden Deckung, Objektplatzierung und die speziellen Mechaniken der neuen Map werden erstmals unter Live‑Bedingungen getestet. Größenmäßig liegt Contaminated zwischen Eastwood und Mirak Valley und erinnert an Klassiker wie St. Quentin Scar oder Arras.

Parallel dazu startet frühes Gameplay‑Testing für den AH‑6 Little Bird, der in Season 2 ins Spiel kommt. DICE will herausfinden, wie der Helikopter ins Fahrzeug‑Ökosystem passt und sich in verschiedenen Gefechten schlägt.

Darüber hinaus stehen weitere tiefgreifende Systemtests an:

Erste Evaluierungen eines neuen Luftfahrzeug Radar , das langfristig das Luftkampf‑Gameplay verbessern soll.

, das langfristig das Luftkampf‑Gameplay verbessern soll. Ein Tuning‑Paket für Raketen‑ und Fahrzeuginteraktionen, inklusive Anpassungen an RPGs, TOW‑Launchern und Fahrzeughandling.

für Raketen‑ und Fahrzeuginteraktionen, inklusive Anpassungen an RPGs, TOW‑Launchern und Fahrzeughandling. Verbesserungen an Hit Registration und allgemeiner Kampf‑Konsistenz – ein komplexer Bereich, der laut Lead Producer David Sirland nur durch viele Iterationen und groß angelegte Tests stabilisiert werden kann. Auch das berüchtigte „Death behind cover“ soll adressiert werden.

Ein weiteres Highlight: Goldmud Bahn aus Battlefield 4 kehrt zurück – allerdings nicht als einfacher Port. Die Map wird komplett neu aufgebaut, um moderne Systeme von Battlefield 6 zu unterstützen. Sie soll die größte Karte des Spiels werden und wird frühzeitig in Battlefield Labs getestet, inklusive erweitertem Luftraum, mehr Deckung für Flugzeuge und weiteren Anpassungen über mehrere Sessions hinweg.

Season 2 entwickelt sich damit zu einer der umfangreichsten Test‑ und Verbesserungsphasen, die die Reihe seit Jahren gesehen hat.