Battlefield 6: Neue Multiplayer-Karte kommt nicht gut an

Image: Electronic Arts

Die mit dem Start von Season 1 des Shooters Battlefield 6 veröffentlichte Multiplayer-Karte Blackwell-Ölfelder hat einen schweren Stand bei den Spielern.

Vor kurzem startete die erste Season von Battlefield 6 gemeinsam mit dem neuen Battle-Royale-Modus REDSEC, was dem Shooter prompt mehr als eine halbe Million gleichzeitig aktive Spieler auf Steam bescherte.

Mittlerweile gibt es allerdings einige Kritik seitens der Fans. Während REDSEC auf Steam aktuell bei einer Bewertung von „überwiegend negativ“ steht, kann auch die neue Multiplayer-Karte Blackwell Ölfelder nicht wirklich überzeugen.

Während Blackwell-Ölfelder den Wunsch vieler Fans nach einer größeren Karte zwar erfüllt, offenbart sie in anderen Aspekten deutliche Schwächen, wodurch sie bei so manchem Spieler schon als die schlechteste Karte in der Geschichte von Battlefield abgestempelt ist.

Bemängelt werden vor allem das zu flache und offene Design der Karte, welches sich sowohl auf Infanteristen als auch auf Nutzer von Luftfahrzeugen in negativer Weise auswirkt. So sei man zu Fuß jederzeit feindlichen Scharfschützen ausgeliefert und werde als Hubschrauberpilot bereits in der eigenen Basis von der feindlichen Luftabwehr erfasst, so kritische Stimmen auf Reddit.

Entwickler DICE hat sich bisher noch nicht zur Kritik geäußert. Mit der für den 18. November geplanten Veröffentlichung der Multiplayer-Karte Eastwood hat man allerdings schon in etwas über zwei Wochen die nächste Chance, seine Fans zufriedenzustellen.

  1. Katanameister 233880 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 31.10.2025 - 06:35 Uhr

    Das hatte ich mir auch gedacht, als ich die Karte zuerst gesehen habe, doch sehr offen, ohne Panzer ist man relativ aufgeschmissen, vielleicht sollten die Entwickler mehr Hindernisse und tiefere Erdlöcher als Schutz einbauen und den Himmel mit starken Rauchschwaden einhüllen für die Helis.

  3. Wartenaufwunder 138390 XP Elite-at-Arms Gold | 31.10.2025 - 06:59 Uhr

    Finde die map Okay…klar gibt’s ne paar Sniper Spots die nerven und bisschen mehr Deckung für Infanterie wäre wünschenswert. Wird aber auch wirklich erschreckend viel gemeckert irgendwie.

    Der BR macht mir auch großen Spaß…soll ja auf dem PC irgendwie seine Probleme haben. Wird bestimmt mit der Zeit besser.

  5. Economic 85465 XP Untouchable Star 3 | 31.10.2025 - 07:18 Uhr

    Das hat mann vorher schon gesehen das diese Oelfeld Karte zimlich öde leer ist und dahingeklatscht wurde, Eastwood schaut einiges interessanter aus.
    Ich hätte gerne ne klassische 4 Wege Map in BF 6 alla BF 3 Karkand

  6. DennisG89 81880 XP Untouchable Star 1 | 31.10.2025 - 07:20 Uhr

    ich finde die Map Hammer, schon sehr gute runden drin gehabt. Auch ohne Panzer

  7. de Maja 306175 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 31.10.2025 - 07:33 Uhr

    Die ist tatsächlich richtig scheiße, offen und flach, selbst die Panzer bewegen sich nicht und schießen sich aus der Base ab.
    Genau wie die Sniper und selbst für die Fahrzeuge ist die Map zu klein.
    Auf einmal ist Liberation Peak gar nicht mehr so schlimm und avanciert zur Lieblingskarte.

