Battlefield 6: Neue Multiplayer-Karte kommt nicht gut an

Die mit dem Start von Season 1 des Shooters Battlefield 6 veröffentlichte Multiplayer-Karte Blackwell-Ölfelder hat einen schweren Stand bei den Spielern.

Vor kurzem startete die erste Season von Battlefield 6 gemeinsam mit dem neuen Battle-Royale-Modus REDSEC, was dem Shooter prompt mehr als eine halbe Million gleichzeitig aktive Spieler auf Steam bescherte.

Mittlerweile gibt es allerdings einige Kritik seitens der Fans. Während REDSEC auf Steam aktuell bei einer Bewertung von „überwiegend negativ“ steht, kann auch die neue Multiplayer-Karte Blackwell Ölfelder nicht wirklich überzeugen.

Während Blackwell-Ölfelder den Wunsch vieler Fans nach einer größeren Karte zwar erfüllt, offenbart sie in anderen Aspekten deutliche Schwächen, wodurch sie bei so manchem Spieler schon als die schlechteste Karte in der Geschichte von Battlefield abgestempelt ist.

Bemängelt werden vor allem das zu flache und offene Design der Karte, welches sich sowohl auf Infanteristen als auch auf Nutzer von Luftfahrzeugen in negativer Weise auswirkt. So sei man zu Fuß jederzeit feindlichen Scharfschützen ausgeliefert und werde als Hubschrauberpilot bereits in der eigenen Basis von der feindlichen Luftabwehr erfasst, so kritische Stimmen auf Reddit.

Entwickler DICE hat sich bisher noch nicht zur Kritik geäußert. Mit der für den 18. November geplanten Veröffentlichung der Multiplayer-Karte Eastwood hat man allerdings schon in etwas über zwei Wochen die nächste Chance, seine Fans zufriedenzustellen.