Battlefield 6: Neue Labs-Phase mit Portal und Kombinationskarten

Battlefield Studios hat eine neue Phase der Battlefield Labs angekündigt, um zentrale Funktionen von Battlefield 6 vor dem offiziellen Release am 10. Oktober 2025 zu testen.

Im Mittelpunkt steht diesmal die frühe Implementierung des Portal-Modus sowie die Erprobung von Karten mit kombinierten Waffen. Die Anmeldung für die Teilnahme an den Playtests ist erneut geöffnet, sodass ihr euch aktiv an der Weiterentwicklung des Shooters beteiligen könnt.

Im Portal-Modus liegt der Fokus auf der Benutzerfreundlichkeit und der Klarheit der Benutzeroberfläche. Ihr werdet die Möglichkeit haben, über den Community-Tab eigene Server zu hosten, Serverbeschreibungen zu ändern, Tags auszuwählen und anderen Spielern den Beitritt zu erleichtern.

Die vollständigen Funktionen zur Erstellung individueller Community-Erlebnisse sind in dieser Testphase noch nicht enthalten. Stattdessen konzentriert sich die Erprobung auf die Bereiche Hosting und Anpassung sowie Beitreten und Erleben.

Für das Gameplay selbst werden zwei neue Karten eingeführt: Operation Firestorm und Mirak Valley.

Diese dienen als Testumgebungen für das sogenannte „Combined Arms“-System, bei dem Infanterie- und Fahrzeugkämpfe miteinander kombiniert werden. Ziel ist es, die Balance zwischen verschiedenen Einheiten zu optimieren, etwa durch Anpassungen bei Fahrzeugschaden, Gesundheit und der Einsatzfähigkeit von Gadgets.

Die Rückkehr der Battlefield Labs erfolgt kurz nach Abschluss der beiden offenen Betaphasen von Battlefield 6.

Die Entwickler haben bereits erste Rückmeldungen aus diesen Tests ausgewertet und arbeiten unter anderem an der Waffenbalance. So wird etwa die M87A1-Schrotflinte überarbeitet, sodass künftig mehr Treffer erforderlich sind, um einen Gegner auszuschalten.

Auch die Spieleranzahl in den verschiedenen Modi wird angepasst. Der Modus Rush wird mit geringerer Spielerzahl angeboten, während Breakthrough bis zu 64 Spieler unterstützt.

Varianten mit hoher Spielerzahl für Rush sind über den Portal-Modus verfügbar. Zusätzlich wird es Spielmodi mit niedriger Spieleranzahl geben, darunter Team Deathmatch, King of the Hill und Squad Deathmatch mit jeweils 16 Spielern.

Battlefield 6

Battlefield 6 erscheint am 10. Oktober 2025 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S und bietet euch ein umfassendes und dynamisches Shooter-Erlebnis, das durch die aktive Beteiligung der Community weiter verfeinert wird