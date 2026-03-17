Battlefield 6: Neue Map, Modi und Fahrzeuge jetzt live

Neues Update für Battlefield 6 erweitert das Spiel um Hagental Base, limitierte Modi und brandneue Ausrüstung.

Auf allen Plattformen wurde ein umfangreiches Update für Battlefield 6 ausgerollt, das Spielern frische Inhalte und neue taktische Möglichkeiten bietet.

Im Mittelpunkt steht die neue Map Hagental Base, ein unterirdisches Areal, das auf intensive Nahkampf-Action und squad-basierte Infanterie-Taktiken setzt. Spieler können Wände sprengen oder Decken einstürzen lassen, um Gegner in den engen Tunneln zu flankieren und auszuschalten.

Neben der Map führen die Entwickler mehrere limitierte Spielmodi ein. Nightfall versetzt alle Matches in Dunkelheit, bei der nur Nachtsichtgeräte und Umgebungskenntnis über Sieg oder Niederlage entscheiden.

Ebenfalls in Hagental Base angesiedelt ist Gauntlet: Nightfall, ein Eliminationsmodus, bei dem Squads unter Einsatz von Taschenlampen und Nachtsichtgeräten um den Vorrang in intensiven Runden kämpfen.

Später in Season 2 folgt das Red Bull Supermoto-Event, bei dem acht Spieler in einem rasanten Dirtbike-Wettkampf gegeneinander antreten.

Das Update erweitert zudem Fort Lyndon um den geheimen Defense Testing Complex 3, einen unterirdischen Sektor mit Tunneln, der sowohl als Traversierungswege als auch für Nahkampfszenen genutzt werden kann. Höherwertige Loot-Möglichkeiten sorgen dafür, dass Teams tiefer ins Dunkel vordringen, um sich einen taktischen Vorteil zu verschaffen.

Neue Fahrzeuge und Waffen ergänzen die taktischen Optionen: Zwei neue Dirtbikes, M1030-M1 und TM/O 450, ermöglichen schnelle Flankenmanöver, während die SMG CZ3A1 und die vollautomatische Pistole vz. 61 besonders für kurze Entfernungen und schnelle Gefechte optimiert sind.

Mit diesem Update erhalten Spieler sowohl für Battlefield 6 als auch die REDSEC-Events neue strategische Werkzeuge, die das Spielerlebnis noch intensiver gestalten.

Die vollständigen Patch Notes können hier gefunden werden.