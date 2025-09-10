Battlefield 6: Neues aus der Kampagne zur Tokyo Game Show

Vom 25. bis 28. September findet dieses Jahr die Tokyo Game Show statt. Electronic Arts wird die japanische Videospielmesse nutzen, um mehr vom bald erhältlichen Battlefield 6 zu zeigen.
Laut dem offiziellen Programmplan der Messe gibt Battlefield Studios Einblicke aus der Einzelspieler-Story.
„Die Entwickler und englischen Synchronsprecher von Battlefield 6 stellen den kommenden Ego-Shooter vor, einschließlich eines Einblicks in den Einzelspieler-Story-Modus“, wie es in der Beschreibung heißt.
Über die Story weiß man bisher, dass sie im Jahr 2027 angesiedelt ist und es einen Konflikt zwischen den restlichen NATO-Mitgliedsstaaten und der privaten Militärgruppe Pax Armata gibt.
Battlefield 6 wird ab dem 10. Oktober 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich sein.
Also die online Beta hat mir schon Richtig viel Spaß gemacht freu mich drauf