Battlefield 6: Neues Skin kopiert Call of Duty schamlos und sorgt für Aufsehen

Alles nur geklaut? Battlefield 6 steht wegen dreister CoD‑Skin‑Kopie im Mittelpunkt einer neuen Kontroverse.

Battlefield 6 sorgt aktuell für Diskussionen, nachdem ein neues Skin im Spiel entdeckt wurde, das deutliche Parallelen zu einem bekannten Design aus Call of Duty aufweist.

Die Ähnlichkeit fällt vor allem durch die nahezu identische Farbgebung, Ausrüstung und visuelle Gestaltung auf, was in der Community sofort für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die Debatte dreht sich um die Frage, wie stark sich das Battlefield‑Skin an der Vorlage orientiert und ob die optische Umsetzung bewusst an das Konkurrenz‑Franchise angelehnt wurde.

Die Situation gewinnt zusätzliche Dynamik, weil beide Shooter‑Reihen seit Jahren in direkter Konkurrenz stehen und sich regelmäßig im Bereich der Multiplayer‑Trends beeinflussen. Die Entdeckung des Skins hat daher schnell zu Vergleichen geführt, die die optische Nähe zwischen beiden Designs hervorheben.

Die Diskussionen konzentrieren sich auf die visuelle Umsetzung und die auffälligen Gemeinsamkeiten, die von vielen Spielern als nahezu identisch beschrieben werden.

Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es zu dieser starken Ähnlichkeit kommen konnte und welche kreativen Entscheidungen hinter dem Skin‑Design stehen. Die Community reagiert mit einer Mischung aus Verwunderung und Kritik, da die optische Nähe zu Call of Duty ungewöhnlich deutlich ausfällt.

Die Debatte zeigt, wie sensibel das Thema Originalität im kompetitiven Shooter‑Genre geworden ist und wie schnell visuelle Elemente miteinander verglichen werden, sobald sie in zwei großen Marken auftauchen.

Was sagt ihr? Dreiste Kopie oder alles nur Zufall?

So, the new BF6 battlepass cant be completed and it has a skin that is blatantly copying COD. I’m sure Reddit is handling this we- OH MY GOD pic.twitter.com/Kwykn6yIOf — Enders (@EndersFPS) December 31, 2025

Keine Ähnlichkeiten entdeckt? Dann schaut noch einmal genauer hin:

👀 Un air de déjà-vu ?

Des joueurs ont remarqué de fortes similitudes entre un nouveau skin de Battlefield 6 et le logo emblématique de Call of Duty: Ghosts 🤔 Coïncidence visuelle ou inspiration un peu trop assumée ?

La ressemblance fait débat dans la communauté … 👉 Vous en… pic.twitter.com/Upak3Y3HrS — CoDQG 🇫🇷 – Call of Duty FR (@CoDQG_) December 31, 2025