Battlefield 6: Neues Skin kopiert Call of Duty schamlos und sorgt für Aufsehen

Battlefield 6 sorgt aktuell für Diskussionen, nachdem ein neues Skin im Spiel entdeckt wurde, das deutliche Parallelen zu einem bekannten Design aus Call of Duty aufweist.
Die Ähnlichkeit fällt vor allem durch die nahezu identische Farbgebung, Ausrüstung und visuelle Gestaltung auf, was in der Community sofort für Aufmerksamkeit gesorgt hat. Die Debatte dreht sich um die Frage, wie stark sich das Battlefield‑Skin an der Vorlage orientiert und ob die optische Umsetzung bewusst an das Konkurrenz‑Franchise angelehnt wurde.
Die Situation gewinnt zusätzliche Dynamik, weil beide Shooter‑Reihen seit Jahren in direkter Konkurrenz stehen und sich regelmäßig im Bereich der Multiplayer‑Trends beeinflussen. Die Entdeckung des Skins hat daher schnell zu Vergleichen geführt, die die optische Nähe zwischen beiden Designs hervorheben.
Die Diskussionen konzentrieren sich auf die visuelle Umsetzung und die auffälligen Gemeinsamkeiten, die von vielen Spielern als nahezu identisch beschrieben werden.
Im Mittelpunkt steht die Frage, wie es zu dieser starken Ähnlichkeit kommen konnte und welche kreativen Entscheidungen hinter dem Skin‑Design stehen. Die Community reagiert mit einer Mischung aus Verwunderung und Kritik, da die optische Nähe zu Call of Duty ungewöhnlich deutlich ausfällt.
Die Debatte zeigt, wie sensibel das Thema Originalität im kompetitiven Shooter‑Genre geworden ist und wie schnell visuelle Elemente miteinander verglichen werden, sobald sie in zwei großen Marken auftauchen.
Was sagt ihr? Dreiste Kopie oder alles nur Zufall?
So, the new BF6 battlepass cant be completed and it has a skin that is blatantly copying COD. I’m sure Reddit is handling this we- OH MY GOD pic.twitter.com/Kwykn6yIOf
— Enders (@EndersFPS) December 31, 2025
Keine Ähnlichkeiten entdeckt? Dann schaut noch einmal genauer hin:
👀 Un air de déjà-vu ?
Des joueurs ont remarqué de fortes similitudes entre un nouveau skin de Battlefield 6 et le logo emblématique de Call of Duty: Ghosts 🤔
Coïncidence visuelle ou inspiration un peu trop assumée ?
La ressemblance fait débat dans la communauté …
👉 Vous en… pic.twitter.com/Upak3Y3HrS
— CoDQG 🇫🇷 – Call of Duty FR (@CoDQG_) December 31, 2025
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja gut, wo soll die KI sich sonst Inspiration holen?
Ist eh alles nur KI generiert, es sieht ja genau gleich aus.
Tja KI halt aber ist ja auch nicht so das es schon seit Jahren Sturmhauben mit solchen Aufdrucken gibt, solche Motive werden halt gerne genutzt, Totenschädel,Messer,Spartaner Helme,Äxte usw
Sieht gut aus.
Was erwarten die? Neue Sachen? Haha. Die Zukunft mit KI ist eben nichts neues erschaffen, sondern scharmlos alles mögliche ähnlich aussehen lassen. Das wird ja auch gekauft, sonst würde es ja nicht gemacht werden. So Preise wie mindestens 10€ für sowas wird ja gerne gezahlt… Ich finde es schrecklich, wie die Menschen blind alles kaufen und dadurch diese KI Sachen supporten. Meiner Meinung nach muss das alles transparent gehalten werden und KI Sachen günstiger angeboten werden oder sogar kostenlos oder direkt einen Ki generator einbauen und jeder macht sich seine skins… Ja, man konnte damals in Spielen alles kostenlos machen, bis jemand auf die Idee kam, alles für extreme Summen zu verhöckern.
Die Maske gab es in einem Shop da wollte ich mir die schon bestellen. Kann mir gut vorstellen das sie diese einfach verwendet haben
Solang BF hinsichtlich Skins nicht zur Clowns Show wird ist es ok für mich.
Würde ja sagen, ist ein Schädel auf einer Sturmhaube und soweit nichts einzigartiges.
Die kleinen Details sind aber nicht von der Hand zu weisen und sehen so aus wie bei CoD.
Naja, ohne worte