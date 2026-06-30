Battlefield 6: Nur eine Woche gratis: BF6 öffnet fünf Modi und vier Maps für alle Spieler

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Image: Electronic Arts

Volle Schlacht voraus: Battlefield 6 öffnet für kurze Zeit alle Modi und Maps.

Mit einer zeitlich begrenzten Free Week öffnet Battlefield 6 seine Inhalte für alle Spieler. Vom 30. Juni bis zum 6. Juli können Interessierte den Shooter ohne Kauf ausprobieren.

Während des Events stehen insgesamt fünf Spielmodi und vier Karten zur Verfügung. Spieler erhalten damit einen umfassenden Einblick in das aktuelle Multiplayer-Angebot des Titels.

Die Aktion soll neue Spieler an das Spiel heranführen und gleichzeitig bestehenden Fans zusätzliche Aktivität in den Matches bieten. Welche Inhalte genau im Rahmen der Free Week enthalten sind, wurde über einen offiziellen Promo-Hinweis bestätigt.

Nach Ablauf der Testphase endet der kostenlose Zugang automatisch, und der reguläre Zugang zum Spiel bleibt weiterhin kostenpflichtig.

Quelle
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3 Kommentare Added

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  1. Economic 110470 XP Scorpio King Rang 1 | 30.06.2026 - 11:37 Uhr

    Mir reichen die Free Trails völlig und auch da nur Cairo Bazaar

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  2. AnCaptain4u 278305 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 30.06.2026 - 11:50 Uhr

    Erstaunlich wie oft BF6 ein kostenloses Wochenende zum Anspielen anbietet.
    Hab mal ein WE genutzt, um alle Erfolge der Kampagne zu erspielen.
    Warte aber weiterhin darauf, dass es in EA Play und damit im Game Pass Ultimate landet.

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  3. Katanameister 481580 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 30.06.2026 - 12:04 Uhr

    Ist leider vollkommen uninteressant für mich, würde eher mal wieder Battlefield 4 zocken.

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