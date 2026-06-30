Battlefield 6: Nur eine Woche gratis: BF6 öffnet fünf Modi und vier Maps für alle Spieler

Mit einer zeitlich begrenzten Free Week öffnet Battlefield 6 seine Inhalte für alle Spieler. Vom 30. Juni bis zum 6. Juli können Interessierte den Shooter ohne Kauf ausprobieren.

Während des Events stehen insgesamt fünf Spielmodi und vier Karten zur Verfügung. Spieler erhalten damit einen umfassenden Einblick in das aktuelle Multiplayer-Angebot des Titels.

Die Aktion soll neue Spieler an das Spiel heranführen und gleichzeitig bestehenden Fans zusätzliche Aktivität in den Matches bieten. Welche Inhalte genau im Rahmen der Free Week enthalten sind, wurde über einen offiziellen Promo-Hinweis bestätigt.

Nach Ablauf der Testphase endet der kostenlose Zugang automatisch, und der reguläre Zugang zum Spiel bleibt weiterhin kostenpflichtig.