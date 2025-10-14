Battlefield 6: Nutzer von Cronus Zen werden gebannt

Battlefield Studios sperrt Nutzer in Battlefield 6 aus, die einen Cronus Zen-Adapter verwenden.
In den letzten Stunden tauchen immer mehr Meldungen von Spielern auf, die einen Bann kassiert haben.
Betroffene Spieler erhalten demnach eine Meldung von Electronic Arts, in der über die Deaktivierung informiert wird sowie eine dauerhafte Blockierung des Accounts zum Spiel.
Ausgesperrt werden Nutzer des Adapters, mit denen unerlaubte Scripts ausgeführt werden können und als Cheats angesehen werden, sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen.
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Richtig so aber wird wohl ein endloser Kampf.
Das wird den Cheatern hoffentlich den Spaß verderben.
Richtig so 💪🏻
da stehe ich 100% dahinter
Ich bin gespannt, wie viele der gesperrten Accounts auch die Haupt Accounts waren
Bravo👌
Super. Wobei der Rückstoß in Battlefield nicht so krass ist, wer da das aimbot Teil braucht, sollte eh aufhören Shooter zu zocken 😄
Richtig, immer dranbleiben👍
Die kommen leider sowieso immer wieder