Battlefield 6: Nutzer von Cronus Zen werden gebannt

Wer Battlefield 6 mit Cronus Zen spielt, wird jetzt sowohl auf Konsole als auch PC gebannt.

Battlefield Studios sperrt Nutzer in Battlefield 6 aus, die einen Cronus Zen-Adapter verwenden.

In den letzten Stunden tauchen immer mehr Meldungen von Spielern auf, die einen Bann kassiert haben.

Betroffene Spieler erhalten demnach eine Meldung von Electronic Arts, in der über die Deaktivierung informiert wird sowie eine dauerhafte Blockierung des Accounts zum Spiel.

Ausgesperrt werden Nutzer des Adapters, mit denen unerlaubte Scripts ausgeführt werden können und als Cheats angesehen werden, sowohl auf dem PC als auch auf Konsolen.