Battlefield 6: Offizielle Termine und Zugang zur Open Beta

Der Multiplayer von Battlefield 6 wurde offiziell mit jeder Menge Informationen enthüllt und der Shooter für den 10. Oktober 2025 zudem mit einem Release-Termin versehen.

Doch ihr müsst gar nicht so lange warten, um auf dem Schlachtfeld erste Action zu erleben.

Im August wird es eine Open Beta an zwei Wochenenden geben, zu denen Electronic Arts und Battlefield Studios die Einzelheiten genannt haben.

Termine der Open Beta

Zugang zur Open Beta

So nehmt ihr an der Open Beta auf Xbox, PlayStation, und PC via EA App, Epic Game Store und Steam teil:

Early Access beginnt am 7. August um 10:00 Uhr Wenn ihr euch vor dem 31. Juli bei Battlefield Labs angemeldet habt, benötigt ihr keinen Code. Meldet euch einfach mit dem EA-Konto an, mit dem ihr euch für Battlefield Labs registriert habt. Wenn ihr euch nicht bei Battlefield Labs angemeldet habt, konntet ihr während der Reveal-Streams am 31. Juli auf Twitch ausgewählte Creator ansehen und den Early Access dadurch freischalten.

Wochenende 1 beginnt am 9. August um 10:00 Uhr und endet am 11. August um 10:00 Uhr Kein Code erforderlich, für alle zugänglich

Wochenende 2 beginnt am 14. August um 10:00 Uhr und endet am 17. August um 10:00 Uhr Kein Code erforderlich, für alle zugänglich



Der Pre-Load der Open Beta ist ab dem 4. August, 17:00 Uhr möglich.

Battlefield 6 Vorbestellung

Battlefield 6 wird es in zwei Editionen geben: Standard- und Phantom Edition.

Die Standard Edition umfasst das Hauptspiel sowie als Vorbesteller das Tombstone-Pack als Bonus.

Tombstone-Pack Inhalte:

Soldaten-Skin „Totengräber“

Spielerkarte „Gefallene Helden“

Waffen-Talisman „Bandolier“

Waffen-Sticker „Expresslieferung“

L110-Waffenpaket „Beil“

Soldaten-Abzeichen „Schwarzmaler“

Tombstone-XP-Boost-Set

Die Phantom Edition umfasst das Hauptspiel, diverse Extras wie einen Battlefield-Pro-Token und ein Phantom-XP-Boost-Set. Bei Vorbestellung gibt es auch hier das Tombstone-Pack als Bonus.

Phantom Edition Inhalte:

Battlefield-Pro-Token

Das Phantom-Pack mit: Phantom-Squad: 4 Soldaten-Skins 2 Waffenkonfigurationen Nahkampfmesser-Waffen-Skin Fahrzeug-Skin Waffen-Aufkleber Waffen-Talisman Erkennungsmarke

• Phantom-XP-Boost-Set

Battlefield 6 könnt ihr ab sofort hier vorbestellen: