Battlefield 6: Offizieller Kampagnen-Trailer zeigt globale Kriegsschauplätze

Der offizielle Kampagnen-Trailer zu Battlefield 6 bestätigt die Rückkehr des beliebten Singleplayer-Modus in der weltbekannten Shooter-Reihe von Electronic Arts.
Spieler übernehmen die Rolle von Dagger 13, einer Eliteeinheit der Marine Raiders, die den Kampf gegen die Organisation Pax Armata aufnimmt.
Dabei entfaltet sich eine globale Geschichte voller dramatischer Wendungen, die intensive Action und taktisches Gameplay miteinander kombiniert. In Battlefield 6 erwarten euch somit spektakuläre Missionen an verschiedenen Schauplätzen.
Ihr stürmt die Strände von Gibraltar, kämpft in den Straßen von Brooklyn und wagt einen HALO-Sprung tief in feindliches Gebiet. Jede Mission zeichnet sich durch die für Battlefield typische Mischung aus Zerstörung, großem Maßstab und dynamischem Squad-Play aus.
Der Trailer verdeutlicht eindrucksvoll, wie stark die Entscheidungen eures Teams den Verlauf der Kampagne beeinflussen.
Die Rückkehr der Kampagne ergänzt den Multiplayer von Battlefield 6 um eine cineastische Erfahrung, die Fans der Reihe ebenso begeistert wie Neueinsteiger.
Unter dem Motto „Your war. Your squad. Your Battlefield.“ startet die weltweite Veröffentlichung am 10. Oktober 2025.
10 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eines meiner Highlights dieses Jahr, endlich wieder ein geiles Battlefield ❤️
Da explodiert schön viel 🙂
So soll ein battlefield doch sein 😀
Gespannt wie die Grafik im SP ist und ob noch par Grafik Futures auf die Beta obendrauf kommt, wär geil
Der trailer ist schon unglaublich gut.
Ich denke mal bei Microsoft wird man schon ins Schwitzen kommen.
Endlich haben sie mal was zur Kampagne von Battlefield 6 gezeigt. Das Gezeigte hat mir sehr gefallen und ich habe das Spiel jetzt auch vorbestellt.
Der Trailer hat mit CoD den Boden gewischt 😜
Bin gespannt, wie lange man für die Kampagne benötigen wird.
Könnte die beste Battlefield Kampagne bisher werden, guter Trailer.
Meine Fresse, was ein Trailer😂😂😂
Die Kampagne kehrt zurück, aber sowas von krass. Freue mich drauf. Die konnten mich bisher immer bestens unterhalten. Auch die von Hardline, welches gern verschrien wird. War eine tolle Coop-Gangster-Heist Story.
Solch Kampagnen liebe ich ja. Werde ich schön mit 3D Headset zocken