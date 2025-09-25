Battlefield 6: Offizieller Kampagnen-Trailer zeigt globale Kriegsschauplätze

Mit dem Kampagnen-Trailer enthüllt Battlefield 6 epische Missionen rund um Dagger 13 und Pax Armata!

Der offizielle Kampagnen-Trailer zu Battlefield 6 bestätigt die Rückkehr des beliebten Singleplayer-Modus in der weltbekannten Shooter-Reihe von Electronic Arts.

Spieler übernehmen die Rolle von Dagger 13, einer Eliteeinheit der Marine Raiders, die den Kampf gegen die Organisation Pax Armata aufnimmt.

Dabei entfaltet sich eine globale Geschichte voller dramatischer Wendungen, die intensive Action und taktisches Gameplay miteinander kombiniert. In Battlefield 6 erwarten euch somit spektakuläre Missionen an verschiedenen Schauplätzen.

Ihr stürmt die Strände von Gibraltar, kämpft in den Straßen von Brooklyn und wagt einen HALO-Sprung tief in feindliches Gebiet. Jede Mission zeichnet sich durch die für Battlefield typische Mischung aus Zerstörung, großem Maßstab und dynamischem Squad-Play aus.

Der Trailer verdeutlicht eindrucksvoll, wie stark die Entscheidungen eures Teams den Verlauf der Kampagne beeinflussen.

Die Rückkehr der Kampagne ergänzt den Multiplayer von Battlefield 6 um eine cineastische Erfahrung, die Fans der Reihe ebenso begeistert wie Neueinsteiger.

Unter dem Motto „Your war. Your squad. Your Battlefield.“ startet die weltweite Veröffentlichung am 10. Oktober 2025.