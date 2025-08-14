Battlefield 6: Open Beta 2 mit exklusiven Belohnungen gestartet

Battlefield 6 startet in das zweite Open-Beta-Wochenende und hat einiges zu bieten!

Das zweite Open-Beta-Wochenende für Battlefield 6 ist gestartet und läuft bis Montag, den 18. August. Ihr könnt ohne Vorbestellung oder Code teilnehmen, indem ihr die Beta-Version direkt aus dem Store eurer Plattform herunterladet.

Inhaltlich erweitert Weekend 2 das Angebot aus dem ersten Testzeitraum. Neben den fünf bekannten Modi – Conquest, Breakthrough, Closed Weapons Breakthrough, Domination und King of the Hill – kommen zwei neue Spielvarianten hinzu: Rush und Squad Elimination.

Im Modus Rush müsst ihr als Angreifer M-COM-Stationen sprengen, während das gegnerische Team versucht, die Sprengung zu verhindern. Squad Elimination stellt vier Teams gegenüber, die um die höchste Abschusszahl kämpfen.

Zusätzlich wird eine vierte Karte freigeschaltet, die neue taktische Möglichkeiten bietet und speziell für die neuen Modi ausgelegt ist. Auch die Herausforderungen wurden erweitert: Ihr könnt drei zusätzliche Aufgaben absolvieren, darunter das Erobern von Sektoren und Flaggen sowie das Erreichen von Abschüssen und Assists.

Die Belohnungen umfassen unter anderem den „War Machine“-Fahrzeug-Skin, das „Bat Company“-Dog Tag und das „Dominion“-Waffenpaket.

Außerdem gibt es exklusive Extras und alle freigeschalteten Inhalte und Fortschritte aus der Open Beta werden beim offiziellen Release von Battlefield 6 am 10. Oktober übernommen.

Wer spielt dieses Wochenende Battlefield 6?