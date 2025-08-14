Battlefield 6: Open Beta 2 mit exklusiven Belohnungen gestartet

Das zweite Open-Beta-Wochenende für Battlefield 6 ist gestartet und läuft bis Montag, den 18. August. Ihr könnt ohne Vorbestellung oder Code teilnehmen, indem ihr die Beta-Version direkt aus dem Store eurer Plattform herunterladet.
Inhaltlich erweitert Weekend 2 das Angebot aus dem ersten Testzeitraum. Neben den fünf bekannten Modi – Conquest, Breakthrough, Closed Weapons Breakthrough, Domination und King of the Hill – kommen zwei neue Spielvarianten hinzu: Rush und Squad Elimination.
Im Modus Rush müsst ihr als Angreifer M-COM-Stationen sprengen, während das gegnerische Team versucht, die Sprengung zu verhindern. Squad Elimination stellt vier Teams gegenüber, die um die höchste Abschusszahl kämpfen.
Zusätzlich wird eine vierte Karte freigeschaltet, die neue taktische Möglichkeiten bietet und speziell für die neuen Modi ausgelegt ist. Auch die Herausforderungen wurden erweitert: Ihr könnt drei zusätzliche Aufgaben absolvieren, darunter das Erobern von Sektoren und Flaggen sowie das Erreichen von Abschüssen und Assists.
Die Belohnungen umfassen unter anderem den „War Machine“-Fahrzeug-Skin, das „Bat Company“-Dog Tag und das „Dominion“-Waffenpaket.
Außerdem gibt es exklusive Extras und alle freigeschalteten Inhalte und Fortschritte aus der Open Beta werden beim offiziellen Release von Battlefield 6 am 10. Oktober übernommen.
Wer spielt dieses Wochenende Battlefield 6?
Dauert ewig bis was los geht. Spielt es wer? 😅
Mit welcher Nummer hast du in der Rangliste angefangen?🤣🤣🤣
Also ich kam direkt rein um 12:15 Uhr ohne Wartenummer. War auch innerhalb von 10sek im Spiel.
Finde aber auch wie der Bericht vor einigen Tagen das es auf der ps5 etwas schärfer wirkt und auf der Series x irgendwie heller
Werde heute und morgen Abend mal für ein paar Runden reinschauen und testen wie gut der Rush-Modus bereits in der Open Beta läuft.
Puuh, erste Runde Rush beendet und meine Güte, mein Herz😂😂😂
Macht echt Bock und habe fette Battlefield Bad Company 2 Vibes👍
Man kann auch noch die Belohnungen aus der Beta von voriger Woche freischalten.
Hab Grad n Bug wo ich nicht mehr aus dem Spiel ins Menü komme also neu starten.
Und dreiviertel 10 ging die Beta schon und das ganz ohne Warteliste 😅
Super, muss noch den Scharfschützenskin freischalten und einige Gegner markieren, hoffentlich treten bei mir keine Bugs auf.
Ich versuche mal rein zu spielen.