Battlefield 6: Open Beta bricht alle Serienrekorde

Electronic Arts hat offiziell bestätigt, dass die laufende Battlefield 6-Open-Beta die größte in der Seriengeschichte ist. Da der Spitzenandrang noch bevorsteht, rechnet das Team mit Warteschlangen beim Login.

Man arbeite daran, die Eintrittszeiten ins Spiel zu optimieren, bittet aber um Geduld. Ziel sei es, sowohl für wartende Spieler als auch für die bereits aktiven Teilnehmer ein reibungsloses und faires Spielerlebnis sicherzustellen.

Der bisherige Peak war am Samstag um 17:00 Uhr und lag bei 472,674 Spielern gleichzeitig. Tendenz weiter steigend!

EA bedankt sich bei der Community für die anhaltende Begeisterung und betont, dass alle den Open-Beta-Test genießen sollen.