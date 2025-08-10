Battlefield 6: Open Beta bricht alle Serienrekorde

Electronic Arts hat offiziell bestätigt, dass die laufende Battlefield 6-Open-Beta die größte in der Seriengeschichte ist. Da der Spitzenandrang noch bevorsteht, rechnet das Team mit Warteschlangen beim Login.
Man arbeite daran, die Eintrittszeiten ins Spiel zu optimieren, bittet aber um Geduld. Ziel sei es, sowohl für wartende Spieler als auch für die bereits aktiven Teilnehmer ein reibungsloses und faires Spielerlebnis sicherzustellen.
Der bisherige Peak war am Samstag um 17:00 Uhr und lag bei 472,674 Spielern gleichzeitig. Tendenz weiter steigend!
EA bedankt sich bei der Community für die anhaltende Begeisterung und betont, dass alle den Open-Beta-Test genießen sollen.
5 Kommentare
Das Interesse ist wirklich riesig.
Hab gestern Mittag knapp 2 Stunden gespielt ohne Probleme, dann nochmal gegen halb neun abends versucht und schon in eine Warteschlange von 100000 Leuten geraten.
Seit Donnerstag am zocken. Ist richtig gut bis jetzt.
Und das für ne beta. Respekt
Endlich wieder ein richtiges Battlefield 😉 ich freu mich auf den Release glaube wenn das kommt brauch ich dieses Jahr nix anderes mehr 😀
Es macht einfach Spass. Da kommen einem die wilden Schlachten von Teil 3 & 4 in den Sinn die mich das erste mal in einem Clan brachten. Wenn es so bleibt und das Cheater Problem beseitigt wird freue ich mich auf viele Stunden und brauche auch keinen anderen Titel mehr.
man was für ein Ansturm, mir hat heute nacht jemand ein Bild von der Warteschlange, er war auf platz 190.940^^