Battlefield 6: Open Beta mit fünfmal so viel Spielern wie Black Ops 7

Schon seit den Anfängen der beiden Reihen gelten Battlefield und Call of Duty als große Rivalen. Und auch in diesem Jahr gibt es bereits viele Vergleiche zwischen den beiden kommenden Ablegern.
In Sachen Open Beta-Spielern scheint Battlefield 6 dabei klar als Sieger hervorzugehen, wobei der EA-Titel auf Steam sage und schreibe fünfmal so viele Spieler verzeichnen konnte, wie die Open Beta des Activision-Shooters.
Battlefield 6 erreichte während seiner Open Beta auf Steam den Spitzenwert von 521.079 gleichzeitigen Spielern, während der Closed Beta waren es 334.549.
Call of Duty: Black Ops 7 hingegen erreichte in der aktuell laufenden Open Beta den bisherigen Höchstwert von 99.754 Spielern auf Steam, wobei die Zahlen auch Black Ops 6 und Warzone umfassen.
Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 auf einer höheren Anzahl an Plattformen verfügbar ist, was zur Folge hat, dass Spieler sich auf diese aufteilen und nicht gebündelt auf Steam spielen.
Auf der Streaming-Plattform Twitch scheint Battlefield 6 ebenfalls deutlich gefragter zu sein. Einem Spitzenwert von 868.520 Zuschauern für Battlefield 6 stehen 378.150 Zuschauer bei der CODNext im September sowie 204.419 Zuschauer während der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 gegenüber.
Macht Sinn, die Leute haben nunmal derzeit mehr Interesse an Battlefield, wird sich aber bestimmt wieder einpendeln.
Für mich auch nachvollziehbar. BF6 ist das erste BF seit 4 Jahren. In dieser Zeit ist jährlich ein COD erschienen.
Die Kunst ist nicht, COD einmal zu schlagen, sondern immer und immer wieder und das wird nicht passieren, weil COD eines der Spiele ist, die jährlich ein neues Spiel rausbringt. Das nächste BF kann man Ende des Jahrzehnts erwarten.
Man kann nur hoffen, dass das Interesse hoch bleibt und BF wieder liefert. CoD kann die Konkurrenz auf jeden Fall gebrauchen.
Das hoffe ich auch, dann hat COD endlich n Grund, sich ernsthaft weiterzuentwickeln. 😀
Wer hat Activision eigentlich gesagt dass Zukunftssettings cool wären? Das hat vor 10 Jahren schon nicht gezündet.
Ich habe gestern eine Runde in der Beta von CoD Black OPS 7 verbracht und meine fresse , was für ein Mist.
Wall Jumps/ Runs , futuristische Waffen , Emotes !????
WTF 😰🫣
Da bin ich raus .
Zukunfts Szenarien haben schon bei Advanced Warfare und Infinite Warfare nicht funktioniert .
Vieleicht sollte sich Activision wirklich mal eine längere Pause von CoD gönnen.
Das jedenfalls wird nichts .
Ich freu jetzt erst richtig auf Freitag 👍
Da hat Microsoft wohl dieses Jahr auf den „falschen Gaul“ gesetzt
MS plant halt nicht gern in die zukunft, die aktionäre wollen gleich das Geld.