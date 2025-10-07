Battlefield 6: Open Beta mit fünfmal so viel Spielern wie Black Ops 7

Auf Steam konnte die Open Beta von Battlefield 6 fünfmal so viele Spieler erreichen wie die Open Beta von Call of Duty: Black Ops 7.

Schon seit den Anfängen der beiden Reihen gelten Battlefield und Call of Duty als große Rivalen. Und auch in diesem Jahr gibt es bereits viele Vergleiche zwischen den beiden kommenden Ablegern.

In Sachen Open Beta-Spielern scheint Battlefield 6 dabei klar als Sieger hervorzugehen, wobei der EA-Titel auf Steam sage und schreibe fünfmal so viele Spieler verzeichnen konnte, wie die Open Beta des Activision-Shooters.

Battlefield 6 erreichte während seiner Open Beta auf Steam den Spitzenwert von 521.079 gleichzeitigen Spielern, während der Closed Beta waren es 334.549.

Call of Duty: Black Ops 7 hingegen erreichte in der aktuell laufenden Open Beta den bisherigen Höchstwert von 99.754 Spielern auf Steam, wobei die Zahlen auch Black Ops 6 und Warzone umfassen.

Dabei gilt es allerdings zu berücksichtigen, dass die Beta von Call of Duty: Black Ops 7 auf einer höheren Anzahl an Plattformen verfügbar ist, was zur Folge hat, dass Spieler sich auf diese aufteilen und nicht gebündelt auf Steam spielen.

Auf der Streaming-Plattform Twitch scheint Battlefield 6 ebenfalls deutlich gefragter zu sein. Einem Spitzenwert von 868.520 Zuschauern für Battlefield 6 stehen 378.150 Zuschauer bei der CODNext im September sowie 204.419 Zuschauer während der Beta von Call of Duty: Black Ops 7 gegenüber.