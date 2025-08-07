Battlefield 6: Open Beta Server sind live, stürzt euch ins Gefecht

Die Open Beta für Battlefield 6 wurde gestartet! Ab sofort könnt ihr euch in die Multiplayer-Schlachten des Ego-Shooters stürzen und das Spiel ausprobieren.
Wer von euch hatte schon die Möglichkeit, die Open Beta von Battlefield 6 zu spielen? Wie ist euer erster Eindruck?
13 Kommentare
Ist doch erst ab übermorgen für alle.
Bin jetzt drinn und im Menü steht:
…Es ist Zeit. Die Open Beta ist jetzt bis zum 10. AUGUST und vom 14-17.August Live
Am anfang beim start stand Warteschlange 1870😂 Kann gerade irgendwie nicht zocken
Edit: und bei den Modis steht, benötigt Vorabzugang hmm..🤷🏻♂️
Habe das selbe Problem!
Ich habe jetzt herausgefunden, das wir tatsächlich einen Code bräuchten oder EAPlayPro abonnieren müssen und so wie @Kreator78 richtigerweise sagt, erst ab übermorgen Für ALLE
Alles klar. Dann war das wohl eine Fehlinformation.
Werde direkt nach der arbeit reinzocken, gerade nen Code über Twitch erhalten
Stürzt euch in die Warteschlange 🤣
Online ist so eine Sache 😅
Immerhin schreiben sie das sie sich dem Andrang bewusst sind und mehr Kapazitäten schaffen wollen
Glaube trotzdem das am Wochenende viele dasselbe Problem haben werden
Ich bin sehr positiv gestimmt. EA und Dice haben es geschafft, BF wieder zurückzubringen, was ich nach dem 2042-Desaster nicht mehr für möglich gehalten habe. Die ersten Runden haben Spaß gemacht, es fühlt sich wieder an wie früher (natürlich mit modernem Gameplay😅)
Mehr Server sind schon Online. Hauptsache das Game bockt
Konnte 5 min Testen schaut sehr gut aus, Gunplay auch geil. Läuft gut. Bin direkt rein gekommen
Ich kann auch irgendwie spielen, kein plan warum. Es ist einfach nur Hammmmeeeerrrrrr
Das mit den Warteschlangen hört sich nicht so gut an…