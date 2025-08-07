Battlefield 6: Open Beta Server sind live, stürzt euch ins Gefecht

13 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Ladet die Open Beta herunter, erlebt das neue Battlefield 6-Feeling und kämpft in epischen Multiplayer-Schlachten.

Die Open Beta für Battlefield 6 wurde gestartet! Ab sofort könnt ihr euch in die Multiplayer-Schlachten des Ego-Shooters stürzen und das Spiel ausprobieren.

Wer von euch hatte schon die Möglichkeit, die Open Beta von Battlefield 6 zu spielen? Wie ist euer erster Eindruck?

13 Kommentare Added

Mitdiskutieren
    • Teddofryo 38915 XP Bobby Car Rennfahrer | 07.08.2025 - 13:48 Uhr
      Antwort auf Kreator78

      Bin jetzt drinn und im Menü steht:

      …Es ist Zeit. Die Open Beta ist jetzt bis zum 10. AUGUST und vom 14-17.August Live

      Am anfang beim start stand Warteschlange 1870😂 Kann gerade irgendwie nicht zocken

      Edit: und bei den Modis steht, benötigt Vorabzugang hmm..🤷🏻‍♂️

      0
  2. nexus258 53850 XP Nachwuchsadmin 6+ | 07.08.2025 - 13:16 Uhr

    Werde direkt nach der arbeit reinzocken, gerade nen Code über Twitch erhalten

    0
  4. HakunaTraumata 95080 XP Posting Machine Level 3 | 07.08.2025 - 13:27 Uhr

    Online ist so eine Sache 😅
    Immerhin schreiben sie das sie sich dem Andrang bewusst sind und mehr Kapazitäten schaffen wollen
    Glaube trotzdem das am Wochenende viele dasselbe Problem haben werden

    0
  5. bk493 33170 XP Bobby Car Schüler | 07.08.2025 - 13:30 Uhr

    Ich bin sehr positiv gestimmt. EA und Dice haben es geschafft, BF wieder zurückzubringen, was ich nach dem 2042-Desaster nicht mehr für möglich gehalten habe. Die ersten Runden haben Spaß gemacht, es fühlt sich wieder an wie früher (natürlich mit modernem Gameplay😅)

    0
  7. Economic 80705 XP Untouchable Star 1 | 07.08.2025 - 13:51 Uhr

    Konnte 5 min Testen schaut sehr gut aus, Gunplay auch geil. Läuft gut. Bin direkt rein gekommen

    0
  8. Bundy 620 XP Neuling | 07.08.2025 - 14:22 Uhr

    Ich kann auch irgendwie spielen, kein plan warum. Es ist einfach nur Hammmmeeeerrrrrr

    0

