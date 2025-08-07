Battlefield 6: Open Beta Server sind live, stürzt euch ins Gefecht

Ladet die Open Beta herunter, erlebt das neue Battlefield 6-Feeling und kämpft in epischen Multiplayer-Schlachten.

Die Open Beta für Battlefield 6 wurde gestartet! Ab sofort könnt ihr euch in die Multiplayer-Schlachten des Ego-Shooters stürzen und das Spiel ausprobieren.

Wer von euch hatte schon die Möglichkeit, die Open Beta von Battlefield 6 zu spielen? Wie ist euer erster Eindruck?