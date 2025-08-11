Battlefield 6: Open Beta übertrifft Call of Duty mit Rekordwert auf Steam

Die Open Beta von Battlefield 6 hat einen neuen Meilenstein erreicht und den bisherigen Rekord von Call of Duty auf Steam übertroffen.
Am Abend des 9. August 2025 verzeichnete die Beta laut SteamDB einen Höchststand von 521.079 gleichzeitig aktiven Spielern!
Damit übertraf sie nicht nur den bisherigen Spitzenwert von Call of Duty mit 491.000 Spielern, sondern auch andere große Titel wie Monster Hunter Wilds, dessen Beta im Februar 2025 einen Peak von 463.798 Spielern erreichte.
Electronic Arts und DICE bezeichnen die aktuelle Testphase als die größte Open Beta in der Geschichte der Battlefield-Reihe. Die Beta ist nicht nur ein technischer Stresstest, sondern bietet euch bereits Zugriff auf mehrere Karten und Spielmodi sowie Herausforderungen mit Belohnungen. Ein exklusiver Skin für PS5-Spieler ist ebenfalls Teil des Angebots.
- Battlefield 6: Ex-Blizzard-Chef: Call of Duty wird „plattgemacht“
- Activision: Hält Call of Duty-Reihe für Too Big to Fail – Bericht
Die erste Phase der Open Beta läuft vom 9. bis 10. August 2025, eine zweite folgt vom 14. bis 17. August. Aufgrund des hohen Andrangs kam es zu Warteschlangen, doch die Entwickler arbeiten aktiv an der Stabilisierung der Serverkapazitäten.
Die Resonanz auf die Beta zeigt ein starkes Interesse an dem kommenden Titel, der am 10. Oktober 2025 erscheinen soll.
Was MP angeht, war Battlefield schon immer besser als CoD.
Der Ansturm sollte niemanden wundern.
Eigentlich war das klar, der aktuelle CoD Teil ist ziemlich ausgelutscht und die Spieler wollen mal wieder was anderes zocken, wie gesagt wird man sehen, ob das Interesse gleich bleibt oder wieder enorm abflachen wird nach der Veröffentlichung im Oktober.
Vielleicht führt das ja zu neuen Impulsen bei Activision und dazu künftig weniger Fortnite nachzueifern. Aber das Problem ist eben auch wer da inzwischen das sagen hat….
So so ein „exklusiver Skin für PS5-Spieler“ also. Wenn ich so etwas schon wieder lese. 🤢
Bei Activision geht ja sowas nicht mehr, da musste man sich einen anderen Spielverderber jetzt raussuchen der den exklusiven Rotz mitmacht.
Und dann wundert sich Sony das MS gleich andere Publisher aufkauft.
Vor allem macht man sich ja dadurch zur Zielscheibe für andere Spieler oder? Ich würde automatisch den Typen killen.
Auch wenn er in meinem Team ist. 😂
Für so einen Andrang liefen die Server richtig gut, da hat man schon anderes bei den Battlefield Betas gesehen, jedenfalls hab ich keine Zusammenbrüche mitbekommen trotz der Auslastung.
Die Beta ist in einem wirklich guten Zustand. Das macht Hoffnung für den Launch, der ja bei BF meistens nicht glatt läuft.
Bei call of duty werden ja auch alle teile zusammen gezählt?
Nein. Nur im Microsoft Store bei den „Most Played Games“. Aber nicht auf Steam bei den Peaks der Spieler.
Ok, bei steam sieht man nämlich immer die spieler zahlen von call of duty. 🤷
Höchstwert in den letzten 24 stunden 67.595.
Allzeithoch 491. 670 vor 2,8jahren.
Also sieht man immer nur zahlen vom Aktuellen Ableger 🤔, vor 2,8 jahren gab es ja noch kein Black Ops 6.
Bei mir hat auch alles bisher sehr gut geklappt und es fühlt sich wirklich wieder nach Battlefield an😀
Wäre schön wann die Serie wieder Aufwind kriegt.
Mal schauen evtl. auf kleinen Maps für mich spielbar (Domination & KotH) und zu unüberischtlich mann weiss nie vom wo einem der Gegner abknallt. Wird ein kauf sobalt für 30.- im Keystore
Beta war gut und lief auch gut
Merke aber wie mir noch die 16vs16 Modi mehr spaß machen. Liegt aber auch daran das gefühlt bei den großen Modi keiner seine Rolle spielt. Ist aber wohl normal bei der Beta