Battlefield 6: Open Beta übertrifft Call of Duty mit Rekordwert auf Steam

Battlefield 6 Open Beta übertrifft Call of Duty mit Rekordwert auf Steam! Mehr als 521.000 gleichzeitige Spieler machen die Beta zur erfolgreichsten der Reihe.

Die Open Beta von Battlefield 6 hat einen neuen Meilenstein erreicht und den bisherigen Rekord von Call of Duty auf Steam übertroffen.

Am Abend des 9. August 2025 verzeichnete die Beta laut SteamDB einen Höchststand von 521.079 gleichzeitig aktiven Spielern!

Damit übertraf sie nicht nur den bisherigen Spitzenwert von Call of Duty mit 491.000 Spielern, sondern auch andere große Titel wie Monster Hunter Wilds, dessen Beta im Februar 2025 einen Peak von 463.798 Spielern erreichte.

Electronic Arts und DICE bezeichnen die aktuelle Testphase als die größte Open Beta in der Geschichte der Battlefield-Reihe. Die Beta ist nicht nur ein technischer Stresstest, sondern bietet euch bereits Zugriff auf mehrere Karten und Spielmodi sowie Herausforderungen mit Belohnungen. Ein exklusiver Skin für PS5-Spieler ist ebenfalls Teil des Angebots.

Die erste Phase der Open Beta läuft vom 9. bis 10. August 2025, eine zweite folgt vom 14. bis 17. August. Aufgrund des hohen Andrangs kam es zu Warteschlangen, doch die Entwickler arbeiten aktiv an der Stabilisierung der Serverkapazitäten.

Die Resonanz auf die Beta zeigt ein starkes Interesse an dem kommenden Titel, der am 10. Oktober 2025 erscheinen soll.

  1. Drakeline6 162935 XP First Star Silber | 11.08.2025 - 07:07 Uhr

    Was MP angeht, war Battlefield schon immer besser als CoD.
    Der Ansturm sollte niemanden wundern.

  2. Katanameister 176380 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 11.08.2025 - 07:12 Uhr

    Eigentlich war das klar, der aktuelle CoD Teil ist ziemlich ausgelutscht und die Spieler wollen mal wieder was anderes zocken, wie gesagt wird man sehen, ob das Interesse gleich bleibt oder wieder enorm abflachen wird nach der Veröffentlichung im Oktober.

  3. wussii 42710 XP Hooligan Schubser | 11.08.2025 - 07:14 Uhr

    Vielleicht führt das ja zu neuen Impulsen bei Activision und dazu künftig weniger Fortnite nachzueifern. Aber das Problem ist eben auch wer da inzwischen das sagen hat….

  4. David Wooderson 340921 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.08.2025 - 07:25 Uhr

    So so ein „exklusiver Skin für PS5-Spieler“ also. Wenn ich so etwas schon wieder lese. 🤢

    • de Maja 289375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.08.2025 - 07:47 Uhr
      Antwort auf David Wooderson

      Bei Activision geht ja sowas nicht mehr, da musste man sich einen anderen Spielverderber jetzt raussuchen der den exklusiven Rotz mitmacht.

      Und dann wundert sich Sony das MS gleich andere Publisher aufkauft.

      • David Wooderson 340921 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.08.2025 - 08:50 Uhr
        Antwort auf de Maja

        Vor allem macht man sich ja dadurch zur Zielscheibe für andere Spieler oder? Ich würde automatisch den Typen killen.
        Auch wenn er in meinem Team ist. 😂

  5. de Maja 289375 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.08.2025 - 07:44 Uhr

    Für so einen Andrang liefen die Server richtig gut, da hat man schon anderes bei den Battlefield Betas gesehen, jedenfalls hab ich keine Zusammenbrüche mitbekommen trotz der Auslastung.

  6. bk493 33250 XP Bobby Car Schüler | 11.08.2025 - 07:47 Uhr

    Die Beta ist in einem wirklich guten Zustand. Das macht Hoffnung für den Launch, der ja bei BF meistens nicht glatt läuft.

    • Z0RN 487360 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 11.08.2025 - 07:50 Uhr
      Antwort auf Peter Quill

      Nein. Nur im Microsoft Store bei den „Most Played Games“. Aber nicht auf Steam bei den Peaks der Spieler.

      • Peter Quill 64990 XP Romper Stomper | 11.08.2025 - 08:02 Uhr
        Antwort auf Z0RN

        Ok, bei steam sieht man nämlich immer die spieler zahlen von call of duty. 🤷
        Höchstwert in den letzten 24 stunden 67.595.
        Allzeithoch 491. 670 vor 2,8jahren.
        Also sieht man immer nur zahlen vom Aktuellen Ableger 🤔, vor 2,8 jahren gab es ja noch kein Black Ops 6.

  8. Ryo Hazuki 96295 XP Posting Machine Level 3 | 11.08.2025 - 08:10 Uhr

    Bei mir hat auch alles bisher sehr gut geklappt und es fühlt sich wirklich wieder nach Battlefield an😀

  9. Economic 80885 XP Untouchable Star 1 | 11.08.2025 - 08:16 Uhr

    Wäre schön wann die Serie wieder Aufwind kriegt.
    Mal schauen evtl. auf kleinen Maps für mich spielbar (Domination & KotH) und zu unüberischtlich mann weiss nie vom wo einem der Gegner abknallt. Wird ein kauf sobalt für 30.- im Keystore

  10. HakunaTraumata 95680 XP Posting Machine Level 3 | 11.08.2025 - 08:42 Uhr

    Beta war gut und lief auch gut
    Merke aber wie mir noch die 16vs16 Modi mehr spaß machen. Liegt aber auch daran das gefühlt bei den großen Modi keiner seine Rolle spielt. Ist aber wohl normal bei der Beta

