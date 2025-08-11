Battlefield 6 Open Beta übertrifft Call of Duty mit Rekordwert auf Steam! Mehr als 521.000 gleichzeitige Spieler machen die Beta zur erfolgreichsten der Reihe.

Die Open Beta von Battlefield 6 hat einen neuen Meilenstein erreicht und den bisherigen Rekord von Call of Duty auf Steam übertroffen.

Am Abend des 9. August 2025 verzeichnete die Beta laut SteamDB einen Höchststand von 521.079 gleichzeitig aktiven Spielern!

Damit übertraf sie nicht nur den bisherigen Spitzenwert von Call of Duty mit 491.000 Spielern, sondern auch andere große Titel wie Monster Hunter Wilds, dessen Beta im Februar 2025 einen Peak von 463.798 Spielern erreichte.

Electronic Arts und DICE bezeichnen die aktuelle Testphase als die größte Open Beta in der Geschichte der Battlefield-Reihe. Die Beta ist nicht nur ein technischer Stresstest, sondern bietet euch bereits Zugriff auf mehrere Karten und Spielmodi sowie Herausforderungen mit Belohnungen. Ein exklusiver Skin für PS5-Spieler ist ebenfalls Teil des Angebots.

Die erste Phase der Open Beta läuft vom 9. bis 10. August 2025, eine zweite folgt vom 14. bis 17. August. Aufgrund des hohen Andrangs kam es zu Warteschlangen, doch die Entwickler arbeiten aktiv an der Stabilisierung der Serverkapazitäten.

Die Resonanz auf die Beta zeigt ein starkes Interesse an dem kommenden Titel, der am 10. Oktober 2025 erscheinen soll.