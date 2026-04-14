Battlefield 6: Operation Augur bringt zwei verbundene Maps und neue Kriegsfront

Battlefield 6 startet mit Season 2 „Operation Augur“ eine neue Inhaltsphase, die den Konflikt zwischen NATO und Pax in den Mittelpunkt rückt und eine groß angelegte Schlacht um die Hagental Base entfacht.
Im Fokus der neuen Season steht der Versuch der NATO, die Hagental Base sowie das zugehörige Satellitenverteidigungsnetzwerk aus der Kontrolle von Pax zurückzuerobern. Daraus entwickelt sich ein intensives Schlachtgeschehen, das sich über zwei miteinander verbundene Karten erstreckt und unterschiedliche Kampfszenarien bietet.
Der erste Abschnitt spielt auf der Karte „Contaminated“, wo angreifende Einheiten das neue VL-7 Smoke-System einsetzen können, um gegnerische Verteidigungspositionen zu durchbrechen und taktische Vorteile im Gefecht zu gewinnen. Dieser Bereich setzt stärker auf offene Gefechte und koordinierte Vorstöße der Squads.
Im weiteren Verlauf verlagert sich der Kampf in die Hagental Base, wo der Fokus deutlich stärker auf Nahkampf und enge Gefechtsräume gelegt wird. Hier wird strategisches Vorgehen entscheidend, da jede Bewegung und jede Teamkoordination über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.
15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eigentlich müsste mir die Hagental Basis gefallen, aber irgendwie holt es mich null ab, der Außenbereich sieht jetzt auch nicht besonders aus.
Das Spiel war für mich mit beenden der Beta zerstört worden.
Leider wollte ich es zu lange nicht wahrhaben, das die das Spiel mit Release so gegen die Wand gefahren haben.
Hätte ich auch nicht gedacht. Battlefield 6 ist in meinen Augen nicht mehr zu retten.
Ja, die guten Battlefield Zeiten sind vorbei.
Geht mir gleich wann ich die Videos anschaue von Hagental oder Cairo bin ich voll im Hype, aber wann ich dann ein Gratis Test anzocke bin ich noch par Minuten wider raus. Grafisch und Game und Gunplay/Map Technisch einfach nicht das was es sollte sein leider…
Finds ziemlich geil, auch wenn ein bad company 3 besser geworden wäre
Für mich ist Battlefield 6 einer der besten Online-Shooter aus dem Genre. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was so schlecht an diesem Game sein soll. Das ist mir ein Rätsel. Ja, klar das ist Geschmackssache, aber wenn einem die alten Teile von Battlefield gefallen haben, dann verstehe ich nicht, warum man nicht mit Bf6 nicht warm wird. Gameplay super, Grafik super, Effekte super, Sound super, Action super. Mir hat dafür zum Beispiel die Multilayer-Sektion von COD 7 überhaupt nicht gefallen. Ich mag die Perks nicht. Du bist sowieso schon voll am Abloosen und dann wirst du noch gekillt durch Atombomben, Raketen, Super Skills und was weiß ich.
Warum verstehst du es nicht?
– Die Waffenbalance ist absoluter Schrott im vergleich zum 3ten und 4ten Teil. Die vielen Aufsätze spielen sich zudem alle gleich, so dass kaum eine Individualität rein kommt.
– Die Fahrzeuge fühlen sich durchweg alle Beschissen an und machen absolut gar keinen Spaß mehr. Ob jetzt Tank, Heli oder Jet alles total schwammig und ungenau.
Im 3ten und 4ten Teil war ich ein König der Lüfte, aber im 6ten fühl ich mich wie ein behinderter Pinguin dessen Flügen gebrochen sind! Hab verschiedenste Einstellungen und Eingabegeräte getestet aber das Feeling ist absoluter Dreck.
– Die Maps sind einfach Öde und machen kein Spaß auf Dauer
– der Netcode ist nach wie vor der aller letzte Dreck und belohnt nicht den Skill
– Die haben mir meinen Hardcore Modus gestohlen. Über den Portal Dreck kannst du vergessen volle Lobbys zu bekommen, sowas gehört in den offiziellen Listen wie zu BF3 und BF4 Zeiten
– Das Gunplay vergleichen viele immer mit CoD … so wird ich das nicht vergleichen aber es ist definitiv schlechter
Einzig bei der Grafik sag ich, ja ist besser als die Vorgängerteile… wobei man da auch noch etwas mehr raus kitzeln hätte können, gerade bei High End PCs!
In Summe mag das zwar kein schlechter Shooter sein und irgendwo seine Daseinsberechtigung haben … aber es ist leider kein gutes Battlefield! Jedes neue Battlefield MUSS sich mit den Fanlieblingen messen die nun mal BF3 und BF4 waren. Und hinter dieser Erwartung bleibt auch BF6 leider zurück.
Wenn man sich die Spielerzahlen 1-2 Monate nach Release anschaut und dazu jetzt die aktuellen, dann ist das die Meinung der Allgemeinheit.
Ok, wenn du mit dem Fliegen nicht klarkommst, frage ich mich, warum so viele Leute auf dem Server da sind, die richtig gut fliegen können. Was ich sagen muss, ist, dass das Steuern von Panzern irgendwie schwieriger ist. Ich komm damit seit Bf6 nicht klar. Es fährt sich so, als ob die Steuerung invertiert ist.
Einfach mal mit anderen älteren BF vergleichen dann erkennt man die Unterschiede sehr schnell.
ja Bf3 hatte ich vor kurzem einmal gestartet und eine Runde im Multiplayer auch gespielt und naja umgehauen hat es mich jetzt nicht im Vergleich zu Bf6. Ich hab auch mit Bc2 angefangen. Bf3 hab ich nicht so viel gespielt, aber dafür umso mehr Bf4. Nach dem heutigen Stand war das Shooterfeeling so lala. Ich hab einfach das Gefühl das zuviel rumgeheult was alles so schlecht ist, da die Anforderungen einfach gestiegen sind.
Battelfield 6 so schlecht?
Ich habe eigentlich seit Release Interesse
Wenn Interesse da ist, warum kaufst du es dir nicht? Das Game ist ja nicht erst seit einer Wochen draußen und es gab schon massig Sales!
Das scheint ne reine Geschmacksfrage zu sein. Ich finde es super.
Ich weiß nicht lässt mich irgendwie kalt