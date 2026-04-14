Battlefield 6: Operation Augur bringt zwei verbundene Maps und neue Kriegsfront

Battlefield 6 startet mit Season 2 „Operation Augur“ eine neue Inhaltsphase, die den Konflikt zwischen NATO und Pax in den Mittelpunkt rückt und eine groß angelegte Schlacht um die Hagental Base entfacht.

Im Fokus der neuen Season steht der Versuch der NATO, die Hagental Base sowie das zugehörige Satellitenverteidigungsnetzwerk aus der Kontrolle von Pax zurückzuerobern. Daraus entwickelt sich ein intensives Schlachtgeschehen, das sich über zwei miteinander verbundene Karten erstreckt und unterschiedliche Kampfszenarien bietet.

Der erste Abschnitt spielt auf der Karte „Contaminated“, wo angreifende Einheiten das neue VL-7 Smoke-System einsetzen können, um gegnerische Verteidigungspositionen zu durchbrechen und taktische Vorteile im Gefecht zu gewinnen. Dieser Bereich setzt stärker auf offene Gefechte und koordinierte Vorstöße der Squads.

Im weiteren Verlauf verlagert sich der Kampf in die Hagental Base, wo der Fokus deutlich stärker auf Nahkampf und enge Gefechtsräume gelegt wird. Hier wird strategisches Vorgehen entscheidend, da jede Bewegung und jede Teamkoordination über Sieg oder Niederlage entscheiden kann.