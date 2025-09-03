Battlefield 6: Operation Firestorm entfacht das Schlachtfeld erneut

Operation Firestorm entfacht das Schlachtfeld erneut – Klassiker kehrt in Battlefield 6 zurück!

Am 10. Oktober feiert Operation Firestorm sein Comeback in Battlefield 6. Die Karte, ursprünglich bekannt aus Battlefield 3, wird zum Launch des neuen Serienteils als vollständig überarbeitete Version verfügbar sein.

Ihr kämpft um die Kontrolle eines brennenden Ölfelds, wobei euch ein vollständiges Arsenal aus Panzern, Helikoptern, Jets und Infanterie zur Verfügung steht.

Die Rückkehr von Operation Firestorm ist Teil einer umfassenden Strategie von Battlefield Studios, klassische Karten mit moderner Technik und Community-Wünschen zu kombinieren. Bereits während der Battlefield Labs-Testphase konnten ausgewählte Spieler erste Eindrücke sammeln. Die Map bietet eine Mischung aus engen Lagerhallen, offenen Sichtlinien und taktischen Fahrzeugkämpfen – ein Setting, das Veteranen der Reihe sofort vertraut sein dürfte.

Mit dem Start von Battlefield 6 am 10. Oktober auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erwartet euch ein intensives Multiplayer-Erlebnis, das Nostalgie und Next-Gen-Gameplay vereint.

Wer von euch wird beim Start von Battlefield 6 dabei sein?