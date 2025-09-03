Battlefield 6: Operation Firestorm entfacht das Schlachtfeld erneut

Am 10. Oktober feiert Operation Firestorm sein Comeback in Battlefield 6. Die Karte, ursprünglich bekannt aus Battlefield 3, wird zum Launch des neuen Serienteils als vollständig überarbeitete Version verfügbar sein.
Ihr kämpft um die Kontrolle eines brennenden Ölfelds, wobei euch ein vollständiges Arsenal aus Panzern, Helikoptern, Jets und Infanterie zur Verfügung steht.
Die Rückkehr von Operation Firestorm ist Teil einer umfassenden Strategie von Battlefield Studios, klassische Karten mit moderner Technik und Community-Wünschen zu kombinieren. Bereits während der Battlefield Labs-Testphase konnten ausgewählte Spieler erste Eindrücke sammeln. Die Map bietet eine Mischung aus engen Lagerhallen, offenen Sichtlinien und taktischen Fahrzeugkämpfen – ein Setting, das Veteranen der Reihe sofort vertraut sein dürfte.
Mit dem Start von Battlefield 6 am 10. Oktober auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erwartet euch ein intensives Multiplayer-Erlebnis, das Nostalgie und Next-Gen-Gameplay vereint.
Wer von euch wird beim Start von Battlefield 6 dabei sein?
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ich kann es kaum abwarten… bin sowas von dabei 😊
Da vermisse ich noch Metro und Seine. Beste Karten ever. Dieses Chaos ist unvergleichlich gewesen.
Operation Spind auch noch, mit Metro meine Lieblingskarte.
Werde nicht zur Veröffentlichung dabei sein, ein paar Monate werde ich warten und dann zuschlagen, bis dahin werden auch mehr Karten erhältlich sein.
Bin bei den themen komplett raus leider mittlerweile ^^
Ich versteh nicht warum man sich schon wieder für Firestorm entschieden hat!
Die Karte ist zwar nicht scheiße… aber soooo geil das man sie zum 3ten Mal ins Game bringen muss war sie jetzt auch nicht!
Es gab so mega gute Karten wie:
– Seine Überführung ***
– Großer Basar ***
– Tehran Highway (hatte man auch zeitgleich eine Nachtkarte)
– Damavand Gipfel
– Angriff auf Karkand
– Insel Kharg
– Golf von Oman ***
– Epizentrum ***
und viele viele mehr!
Eigentlich könnte man fast jede Karte aus dem 3ten Teil aufzählen, die waren alle sehr überlegt und mega gut spielbar.
(***) hätte ich am liebsten wieder.
Firestorm ist mir einfach zu leer und irgendwie öde!
Wake Islaaaaaaaaaand
Klassiker sind immer gut und nehme ich gerne 🙂