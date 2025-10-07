Battlefield 6: Playlists mit offenen und begrenzten Waffen zum Launch

Jeder soll spielen, wie er möchte: Offizielle Playlists mit offenen und begrenzten Waffen zum Launch von Battlefield 6 bestätigt.

Im neusten Community-Update zu Battlefield 6 berichtet Battlefield Studios über die gesammelten Erfahrungen aus den Testphasen und der Beta.

Ein Thema waren die Playlists mit offenen bzw. begrenzten Waffen. Im Vorfeld gab es eine Diskussion, da der Entwickler die Waffen im Spiel jeder Klasse zugänglich machen wollte. In früheren Teilen war die Auswahl einer Waffe aber von der gespielten Klasse abhängig. Für die Beta bot man dann beide Varianten an.

Wie die Auswertung der Daten ergeben hat, blieb die Mehrheit der Spieler in der Open Beta nach dem Ausprobieren beider Playlist-Typen bei der Variante mit den offenen Waffen.

Da einige Spieler aber die begrenzten Varianten bevorzugen, wird man für den Launch offizielle Playlists mit beiden Typen verfügbar machen.

Die begrenzten Waffen werden zudem auch als Werkzeug für Battlefield Portal bereitstehen, damit Spieler damit eigene Erlebnisse erstellen können.