Battlefield 6: Playlists mit offenen und begrenzten Waffen zum Launch

Im neusten Community-Update zu Battlefield 6 berichtet Battlefield Studios über die gesammelten Erfahrungen aus den Testphasen und der Beta.
Ein Thema waren die Playlists mit offenen bzw. begrenzten Waffen. Im Vorfeld gab es eine Diskussion, da der Entwickler die Waffen im Spiel jeder Klasse zugänglich machen wollte. In früheren Teilen war die Auswahl einer Waffe aber von der gespielten Klasse abhängig. Für die Beta bot man dann beide Varianten an.
Wie die Auswertung der Daten ergeben hat, blieb die Mehrheit der Spieler in der Open Beta nach dem Ausprobieren beider Playlist-Typen bei der Variante mit den offenen Waffen.
Da einige Spieler aber die begrenzten Varianten bevorzugen, wird man für den Launch offizielle Playlists mit beiden Typen verfügbar machen.
Die begrenzten Waffen werden zudem auch als Werkzeug für Battlefield Portal bereitstehen, damit Spieler damit eigene Erlebnisse erstellen können.
6 Kommentare AddedMitdiskutieren
Naja, die offenen Waffen Mod haben sie in der Beta auch immer präsent nach vorne gelegt, das kann schon ne Statistik verändern..
Ich hab mich da noch gar nicht festgelegt .
Aber gut das sie beide Varianten zur Verfügung stellen werden.
So kann jeder selbst entscheiden. 👍
Ich spiele das was aufn Tisch kommt.
Bei Battlefield ist mein Kumpel der Chef. Was er sagt was gespielt wird das wird gespielt
Ich wäre klar für begrenzte Waffen, schön klassisch.
Bin auch eher so der klassische Battlefield Zocker.
Wie ich solche nix aussagenden „Auswertungen“ hasse die komplett die Realität verzerren!
Was will man da bitte ausgewertet haben? Das war nix als Augenwischerei.
Ein Kollege den ich fragte, hatte am ersten Wochenende nicht mal gesehen das es da zwei komplett unterschiedliche Eroberungen gab. Er dachte es sein ein Anzeigefehler in der Beta!
Es gab 3 oder 4 Spielmodi wovon nur einer diese Funktion der Klassenbegrenzung hatte und das war Eroberung. Wenn ich jetzt also Durchbruch oder TDM zocken wollte mit der Begrenzung ging das schon nicht mehr. Außerdem war der Modus mit der Begrenzung nicht einmal im Vordergrund sondern immer hinten irgendwo versteckt obwohl es ja Wechsel gab… nur eben nicht dafür.
Auswertung am Arsch, die haben schlichtweg keinen Bock darauf gehabt wollten aber den schein der freien Wahl erwecken.
Egal in welchen Forum ich unterwegs bin und dieses Thema sehe, die Mehrzahl spricht sich eindeutig gegen die offene Waffenwahl bei allen Klassen aus… keine Ahnung was die da ausgewertet haben wollen für Fantasiezahlen.