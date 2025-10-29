Battlefield 6: Positive Reaktion auf Skin-Änderung

Nicht wie ein bunter Hund, sondern mit einem bodenständigen und passenden Skin sollen Soldaten auf dem Schlachtfeld von Battlefield 6 ihre Gefechte austragen. Auffällige Operatoren wie bei Call of Duty sollte es nicht geben, wie die Entwickler im Vorfeld versprachen.

Dennoch schien man sein Wort für Season 1 schon zu brechen, als man den ersten neuen Skin sah. Mit seinem grellen blau und seiner Maske erinnerte er so manchen schon an Fortnite.

Die Kritik an diesem und weiteren neuen Skins blieb den Machern nicht verborgen. Sie nahmen es nicht nur zur Kenntnis, sondern nahmen auch Anpassungen vor, wie man zum gestrigen Start von Season 1 sehen konnte. Die Töne sind nun dunkler und dezenter.

Die Spieler nahmen die Änderungen einerseits positiv auf und freuen sich, dass DICE zuhört. Andere begegnen dem Ganzen mit Sarkasmus und fragen sich, was sie jetzt tun sollen, nachdem sie gedroht hatten, Spieler mit diesen grellen Skins absichtlich nicht wiederbeleben zu wollen.

Am Ende bleibt nur die Frage: Wann unternimmt der Entwickler den nächsten Versuch, mit solch unpassenden Skins und wann ist der Punkt gekommen, an denen es Spielern egal ist, und sie akzeptieren oder gar im Shop kaufen?