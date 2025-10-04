Battlefield 6: Pre-Load gestartet – weltweiter Launch in der kommenden Woche

Image: Electronic Arts

Electronic Arts gibt Startschuss für den Pre-Load von Battlefield 6 – weltweiter Launch in der kommenden Woche!

Spieler können Battlefield 6 ab sofort vorab herunterladen und sich damit rechtzeitig für den globalen Launch in der kommenden Woche vorbereiten.

Der Pre-Load ist auf allen unterstützten Plattformen verfügbar, mit Ausnahme des Epic Games Store, wo die Funktion aktuell nicht angeboten wird.

Mit dem Pre-Load können Nutzer die vollständigen Spieldaten bereits jetzt auf ihre Systeme laden, um pünktlich zum Release ohne zusätzliche Wartezeit loszulegen. Der weltweite Launch von Battlefield 6 wird für die kommende Woche erwartet und markiert den nächsten großen Schritt für die erfolgreiche Shooter-Reihe.

  1. Saibot77 23450 XP Nasenbohrer Level 2 | 04.10.2025 - 12:26 Uhr

    Liegt schon auf der Platte und wartet darauf gespielt zu werden.☺️

