Battlefield 6: Pre-Load startet Ende der Woche

Den Shooter Battlefield 6 könnt ihr an diesem Tag schon vorab herunterladen und sogar entscheiden, welche Daten ihr herunterschaufelt.

Genau eine Woche vor seiner Veröffentlichung kann der Shooter Battlefield 6 vorab heruntergeladen werden.

Während das Spiel selbst am 10. Oktober, ab 17:00 Uhr auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC gespielt werden kann, wird der Pre-Load am 3. Oktober, ab 17:00 Uhr möglich sein.

Beim Pre-Load könnt ihr die Kampagne, den Multiplayer und HD-Texturen getrennt voneinander installieren, sodass ihr sogar Zeit und Speicherplatz sparen könnt, wenn ihr euch beispielsweise nur auf den Multiplayer konzentrieren möchtet.