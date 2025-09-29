Battlefield 6: Pre-Load startet Ende der Woche

Genau eine Woche vor seiner Veröffentlichung kann der Shooter Battlefield 6 vorab heruntergeladen werden.
Während das Spiel selbst am 10. Oktober, ab 17:00 Uhr auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC gespielt werden kann, wird der Pre-Load am 3. Oktober, ab 17:00 Uhr möglich sein.
Beim Pre-Load könnt ihr die Kampagne, den Multiplayer und HD-Texturen getrennt voneinander installieren, sodass ihr sogar Zeit und Speicherplatz sparen könnt, wenn ihr euch beispielsweise nur auf den Multiplayer konzentrieren möchtet.
Nice, dass der Pre-Load schon Ende der Woche startet! Passt perfekt, hab mir heute eh noch eine 4TB SSD für 240 CHF von Samsung gegönnt. Freu mich schon mega auf den 10. Oktober, das wird ein Knaller!💥
Okeee. Aber die ist dann nur zum auslagern wa. Es muss die Karte sein für den hinteren slot um bf6 darauf speichern zu können
Die SSD ist für die PS5. Für die Xbox gibt’s glaub nur welche von Seagate, oder irre ich mich?
Von manchen SSDs kann auch direkt gespielt werden, kommt auf die Schnelligkeit an. Bei den „älteren“ müssen die neuen Spiele meist auf die Festplatte verschoben werden. Aber gefühlt 50% aller Spiele können auch noch von den älteren gestartet werden.
Auf Playstation 5/Pro gehen nur Ps4 Spiele die man direkt von der externen Festplatte spielen kann . Ps5 Spiele müssen auf der internen Festplatte sein um sie zu starten… soweit ich weiss!
Oh krass … gutes Angebot 👍🏻 soviel ca. habe ich damals für 2tb mit headsink bezahlt 😅
Wird mal wieder zeit, mein Rewards schweinchen zu schlachten 😀
Erinnert mich noch an BF3 Zeiten, da musste man sich das HD pack auch extra laden. Dann hatte man unglaubliche 720p Auflösung :-O
Wird installiert wenn meine Disk kommt
Dauert ja eh keine Stunden bei mir
Perfekt. Auch wenn ich eine gute Telekom Leitung habe, so schadet es ja nicht das Spiel ein paar Tage früher zu laden. Freu mich schon drauf.
ICH BIN READY
Mal sehen, wie viel GB heruntergeladen werden müssen, Battleroyal kommt ja einige Wochen später dazu, das kann ich getrost auslassen, wenn ich mir das Spiel in naher Zukunft kaufe.
Werde es auch vorher laden damit ich loslegen kann. Fehlt nur noch ein Clan der einen Mitspieler sucht. Hoffe sehr auf das alte Feeling wie bei der Ziba Turm Map in BF3
Hab schon einen Haken drinne, wenn der Preload startet, dann läääds auch.
Bin ready… ! hab noch genug platz auf der PS5 Pro mit knapp 4tb Speicher 😅