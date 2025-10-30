Battlefield 6: Premium Battle Pass kostet knapp 10,- Euro

Wer einmal in den Battle Pass von Battlefield 6 investiert, kann sich alle zukünftigen refinanzieren, in dem er alle Ränge in der Season freischaltet.

Battle Pässe sind in vielen Spielern mittlerweile der Standard. Die Battlefield-Reihe hat dieses System zuletzt in Battlefield 2042 in seinen Seasons angewandt.

Auch Battlefield 6 ging gestern mit einem Battle Pass in seine erste Saison. In der Premium Variante gibt es in 4 einzigartigen Themen-Pfaden mit über 100 Rängen eine ganze Reihe von kosmetischen Inhalten.

Der Preis für den Battle Pass beträgt 1.100 Battlefield Coins, das sind umgerechnet 9,99 Euro.

Wer sich darauf einlässt und in der kompletten Season alles freischaltet, wird auf einzelnen Stufen auch Coins erhalten. Insgesamt 1.100, was dem Preis des Passes entspricht.

Im Prinzip müsst ihr nur einmal 9,99 Euro investieren und könnt alle zukünftigen Pässe über den jeweils vorherigen finanzieren. Bei Fortnite ist das beispielsweise ebenfalls möglich.

Neben dem Premium Pass gibt es auch noch eine Pro-Variante. Mit dem Kauf werden die ersten 25 Ränge bereits freigeschaltet, es gibt zusätzliche XP und weitere Vorteile.

Hier ein Vergleich der Inhalte via battlefield.com: