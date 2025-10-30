Battlefield 6: Premium Battle Pass kostet knapp 10,- Euro

31 Autor: , in News / Battlefield 6
Übersicht
Image: Electronic Arts

Wer einmal in den Battle Pass von Battlefield 6 investiert, kann sich alle zukünftigen refinanzieren, in dem er alle Ränge in der Season freischaltet.

Battle Pässe sind in vielen Spielern mittlerweile der Standard. Die Battlefield-Reihe hat dieses System zuletzt in Battlefield 2042 in seinen Seasons angewandt.

Auch Battlefield 6 ging gestern mit einem Battle Pass in seine erste Saison. In der Premium Variante gibt es in 4 einzigartigen Themen-Pfaden mit über 100 Rängen eine ganze Reihe von kosmetischen Inhalten.

Der Preis für den Battle Pass beträgt 1.100 Battlefield Coins, das sind umgerechnet 9,99 Euro.

Wer sich darauf einlässt und in der kompletten Season alles freischaltet, wird auf einzelnen Stufen auch Coins erhalten. Insgesamt 1.100, was dem Preis des Passes entspricht.

Im Prinzip müsst ihr nur einmal 9,99 Euro investieren und könnt alle zukünftigen Pässe über den jeweils vorherigen finanzieren. Bei Fortnite ist das beispielsweise ebenfalls möglich.

Neben dem Premium Pass gibt es auch noch eine Pro-Variante. Mit dem Kauf werden die ersten 25 Ränge bereits freigeschaltet, es gibt zusätzliche XP und weitere Vorteile.

Hier ein Vergleich der Inhalte via battlefield.com:

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Battlefield 6

31 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  1. Katanameister 233640 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 30.10.2025 - 15:12 Uhr

    Klasse, diese Battlepässe nerven auch bei CoD und dann auch noch 1100 Punkte zum Freischalten, Deja Vu würde ich sagen, dasselbe Lied bei CoD.

    0

Hinterlasse eine Antwort