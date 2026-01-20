Battlefield 6: Pro-Besitzer bekommen alle Bonuspfad‑Belohnungen

Ein Fehler im zeitlich begrenzten Event von Battlefield 6 sorgt für eine komplette Freischaltung des Bonuspfads, wenn ihr Pro-Besitzer seid.

Ein unerwartetes Problem im zeitlich begrenzten Pro‑Bonuspfad von Battlefield 6 hat verhindert, dass ihr sämtliche Belohnungen rechtzeitig freischalten konntet.

Die Entwickler haben den Fehler bestätigt und reagieren nun mit einer umfassenden Lösung, die allen Spielern zugutekommt.

Statt einzelner Korrekturen wurde der komplette Belohnungspfad automatisch auf jedes Konto übertragen, damit niemand Inhalte verpasst.

Die Gutschrift umfasst epische und seltene Anpassungsobjekte, zusätzliche Waffen‑ und Fahrzeugkosmetik sowie einen epischen Hintergrund, der das eigene Profil optisch aufwertet.

Ergänzt wird das Paket durch mehrere Booster, die euch im Gefecht einen spürbaren Vorteil verschaffen sollen.

Die Entwickler betonen, dass damit die vollständige Battlefield‑Pro‑Erfahrung gewährleistet wird.

Mit dieser Entscheidung setzt Battlefield 6 ein klares Zeichen für Transparenz und Fairness, während das Team im Hintergrund weiter an der Stabilität kommender Events arbeitet.

