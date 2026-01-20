Battlefield 6: Pro-Besitzer bekommen alle Bonuspfad‑Belohnungen

Ein unerwartetes Problem im zeitlich begrenzten Pro‑Bonuspfad von Battlefield 6 hat verhindert, dass ihr sämtliche Belohnungen rechtzeitig freischalten konntet.
Die Entwickler haben den Fehler bestätigt und reagieren nun mit einer umfassenden Lösung, die allen Spielern zugutekommt.
Statt einzelner Korrekturen wurde der komplette Belohnungspfad automatisch auf jedes Konto übertragen, damit niemand Inhalte verpasst.
Die Gutschrift umfasst epische und seltene Anpassungsobjekte, zusätzliche Waffen‑ und Fahrzeugkosmetik sowie einen epischen Hintergrund, der das eigene Profil optisch aufwertet.
Ergänzt wird das Paket durch mehrere Booster, die euch im Gefecht einen spürbaren Vorteil verschaffen sollen.
Die Entwickler betonen, dass damit die vollständige Battlefield‑Pro‑Erfahrung gewährleistet wird.
Mit dieser Entscheidung setzt Battlefield 6 ein klares Zeichen für Transparenz und Fairness, während das Team im Hintergrund weiter an der Stabilität kommender Events arbeitet.
Wenn ich groß bin will ich auch Pro-Besitzer werden 😅
Dieser Tag wird irgendwann kommen und du wirst dich fragen wie du ohne überhaupt klargekommen bist.😝
Sehr gut 👍
Werde ich gleich morgen mal reinschauen haste ja einmal Pro danke für die Info
Dann schaue ich später mal wieder in BF6 rein. Die letzten Tage war ich immer mit ARC Raiders beschäftigt.
Wow jetzt lohnt sich meine Pro ja endlich 🙃
Ehm es geht hier nicht um die PS5 Pro sondern um den Battlepass Pro, ich glaube hier verwechseln einige was oder hab ich was überlesen 😅
Glaube irgendwie auch das ich dachte es geht um die ps5 pro haha
Nette Aktion, so langsam sollten sie mal aber sowas in den Griff kriegen.
Danke und strengt euch ein bisschen an!
Sehr gut in der Phase hatte ich gerade keine Lust zu spielen und jetzt bekomme ich alles umsonst 🎊
Lol aber wenigstens cool gelöst.
Juckt mich nicht.
Ea bekommt mich nicht mit ihrem Firlefanz