Battlefield 6: Red Bull Gauntlet fordert REDSEC-Spieler heraus

Mit einem ungewöhnlichen Crossover-Event bringt Battlefield 6 frischen Wind ins Spielgeschehen.
Das Red Bull Supermoto Gauntlet lädt Spieler zu einem temporeichen Wettbewerb ein, der Action und Wettbewerb in den Mittelpunkt stellt.
Das Event startet am 31. März und läuft bis zum 14. April. In dieser Zeit können Spieler auf Dirtbikes gegeneinander antreten und sich durch mehrere Knock-out-Runden kämpfen.
Insgesamt beginnen acht Fahrer pro Runde, doch nur die besten vier schaffen es ins Finale.
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8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Eines meiner Fehl Käufe letztes Jahr.
Hat anfangs Spaß gemacht, nach 2 Wochen war die Luft komplett raus.
Bin echt froh, es nicht gekauft zu haben, wird wohl auch so bleiben, eine einzige Enttäuschung.
Ja, die BETA war richtig gut.
Nur haben die zum Release so viel geändert, das ich dann leider zu spät merkte : moment mal…
Völliger Schwachsinn, Battlefield war mal so gut und jetzt kommt sowas raus 😑.
Hab mein Spaß damit
Wow muss ich nicht verstehen aber ok
Was hat das in Battlefield zu suchen? 😂
Hä das verstehe ich nun nicht. Diese Verbindung, naja