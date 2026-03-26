Battlefield 6: Red Bull Gauntlet fordert REDSEC-Spieler heraus

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Image: Electronic Arts

Battlefield 6 erweitert sein Erlebnis mit dem Red Bull Supermoto Gauntlet und bringt ein temporeiches Knockout-Rennen für begrenzte Zeit ins Spiel.

Mit einem ungewöhnlichen Crossover-Event bringt Battlefield 6 frischen Wind ins Spielgeschehen.

Das Red Bull Supermoto Gauntlet lädt Spieler zu einem temporeichen Wettbewerb ein, der Action und Wettbewerb in den Mittelpunkt stellt.

Das Event startet am 31. März und läuft bis zum 14. April. In dieser Zeit können Spieler auf Dirtbikes gegeneinander antreten und sich durch mehrere Knock-out-Runden kämpfen.

Insgesamt beginnen acht Fahrer pro Runde, doch nur die besten vier schaffen es ins Finale.

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8 Kommentare Added

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  1. Kitomy 56055 XP Nachwuchsadmin 7+ | 26.03.2026 - 16:59 Uhr

    Eines meiner Fehl Käufe letztes Jahr.
    Hat anfangs Spaß gemacht, nach 2 Wochen war die Luft komplett raus.

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    • Katanameister 368960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 26.03.2026 - 17:00 Uhr
      Antwort auf Kitomy

      Bin echt froh, es nicht gekauft zu haben, wird wohl auch so bleiben, eine einzige Enttäuschung.

      0
      • Kitomy 56055 XP Nachwuchsadmin 7+ | 26.03.2026 - 17:09 Uhr
        Antwort auf Katanameister

        Ja, die BETA war richtig gut.
        Nur haben die zum Release so viel geändert, das ich dann leider zu spät merkte : moment mal…

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  2. Katanameister 368960 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 26.03.2026 - 16:59 Uhr

    Völliger Schwachsinn, Battlefield war mal so gut und jetzt kommt sowas raus 😑.

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