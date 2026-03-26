Battlefield 6: Red Bull Gauntlet fordert REDSEC-Spieler heraus

Battlefield 6 erweitert sein Erlebnis mit dem Red Bull Supermoto Gauntlet und bringt ein temporeiches Knockout-Rennen für begrenzte Zeit ins Spiel.

Mit einem ungewöhnlichen Crossover-Event bringt Battlefield 6 frischen Wind ins Spielgeschehen.

Das Red Bull Supermoto Gauntlet lädt Spieler zu einem temporeichen Wettbewerb ein, der Action und Wettbewerb in den Mittelpunkt stellt.

Das Event startet am 31. März und läuft bis zum 14. April. In dieser Zeit können Spieler auf Dirtbikes gegeneinander antreten und sich durch mehrere Knock-out-Runden kämpfen.

Insgesamt beginnen acht Fahrer pro Runde, doch nur die besten vier schaffen es ins Finale.